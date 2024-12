Das wünscht sich schwangere Mollie King zu Weihnachten

Mollie King (37) erwartet ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Partner Stuart Broad. Bald stehen die Weihnachtsfeiertage vor der Tür, die die Popsängerin noch emotionaler stimmen. Im Gespräch mit OK Magazine verrät Mollie ihren größten Weihnachtswunsch: "Wir erwarten um Weihnachten herum unser zweites Baby, also wünsche ich mir ein weiteres glückliches und gesundes Baby, das unsere Familie vergrößert, und dass Annabellas Weihnachten so besonders wird wie immer."

Mollie befindet sich in den Endzügen ihrer Schwangerschaft. Ihr Körper verändert sich immer mehr, was der 37-Jährigen zu schaffen macht. "Ich fühle mich im Moment körperlich ziemlich müde", erklärt Mollie und fügt hinzu: "Es ist schwer zu sagen, ob es daran liegt, dass ich rund um die Uhr einem Kleinkind hinterherlaufe oder daran, dass ich ein kleines Kind in meinem Bauch trage, aber die Kombination hält mich auf jeden Fall auf Trab!" Sie freue sich besonders, wenn sie abends zur Ruhe kommt.

Im November 2022 wurde Mollie zum ersten Mal Mama. Dass ihre Tochter endlich auf der Welt ist, verkündete die Radiomoderatorin stolz auf Instagram. Auf der Social-Media-Plattform gab sie im August auch ihre zweite Schwangerschaft bekannt. "Unser kleines Mädchen wird eine große Schwester. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleines", schrieb Mollie zu einem süßen Schnappschuss, auf dem ihr Partner ihren Babybauch küsst.

Instagram / mollieking Mollie King und ihr Mann Stuart Broad mit ihrer Tochter

Instagram / mollieking Mollie King mit ihrer Tochter und ihrem Mann Stuart Broad

