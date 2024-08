"Können es kaum erwarten": Mollie King wird wieder Mama

Mollie King (37) ist bereits stolze Mutter einer kleinen Tochter. Doch die Familienplanung der englischen Popsängerin scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. Auf Instagram verkündet die Radiomoderatorin nun tolle Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Stuart Broad erwarten ihr zweites gemeinsames Baby! "Unser kleines Mädchen wird eine große Schwester. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleines", schreibt die "The Saturdays"-Bekanntheit zu einem süßen Schnappschuss. Auf diesem präsentiert sie ihren kugelrunden Babybauch, den ihr Partner liebevoll küsst. Auf den Schultern des Kricketspielers sitzt zudem ihre erste Tochter Annabella.

Über die Babynews scheinen sich die Fans der 37-Jährigen sehr zu freuen. Unter dem Beitrag häufen sich die positiven Kommentare. Ihre Follower schreiben begeistert: "Das sind wundervolle Neuigkeiten, herzlichen Glückwunsch" oder "Ich bin so glücklich für euch alle". Auch zahlreiche britische Stars bekunden ihre Freude in den Kommentaren. So schreibt unter anderem die TV-Persönlichkeit Vicky Pattison glücklich: "Meine Glückwünsche, du Wunderschöne".

Vor zwei Jahren wurde die Popsängerin das erste Mal Mama. Im November 2022 durfte sich die Radio-1-DJane über die Geburt ihrer kleinen Tochter freuen. Die tollen Neuigkeiten verkündete Mollie damals im Netz. Auf Instagram teilte sie zwei Schnappschüsse von sich und ihrem Partner. Die glücklichen Eltern hielten ihr Neugeborenes auf dem Arm. In der Bildunterschrift verriet sie auch den Namen ihres Nachwuchses: "Willkommen auf der Welt Annabella Broad."

Anzeige Anzeige

Instagram / mollieking Mollie King, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mollieking Mollie King mit ihrer Tochter und ihrem Mann Stuart Broad

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Mollie ein zweites Kind erwartet? Nein. Ich habe mir das schon gedacht. Ja. Ich hätte das nicht erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de