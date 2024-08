Stylisher Look: So setzt Mollie King ihre Babykugel in Szene

Mollie King (37) strahlte am Mittwoch, als sie mit ihrem wachsenden Babybauch die BBC Radio One Studios verließ. Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 37-Jährige in einem schicken braunen Kleid, das ihren immer größer werdenden Bauch gekonnt in Szene setzt. Dazu kombinierte die Beauty einen weißen Blazer mit farblich passenden Pumps und einer lässigen Korbtasche. Die ehemalige Sängerin der Saturdays und ihr Verlobter, der Cricketspieler Stuart Broad, erwarten aktuell ihr zweites Kind.

Das Paar, das bereits die 19 Monate alte Tochter Annabella hat, teilte diese freudige Nachricht erst vor wenigen Tagen via Instagram. "Unsere kleine Tochter wird eine große Schwester", schrieb die werdende Mutter und fügte hinzu: "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleines!" Besonders niedlich: Ihr Partner und ihre kleine Tochter schmachten auf dem ersten Schwangerschaftsbild den Bauch der Sängerin an.

Mollie und Stuart sind seit fast sechs Jahren ein Paar und haben sich im Januar 2021 verlobt. Die beiden verkündeten ihre Verlobung über ein romantisches Bild, das sie bei einem winterlichen Spaziergang zeigt. Ihre erste Tochter Annabella kam dann im November 2022 zur Welt und wurde liebevoll als "größtes Glück" bezeichnet. Kurz nach der Geburt musste die Beauty dann einen schweren Schicksalsschlag verkraften – ihr Vater ist verstorben, wie sie auf Instagram bekannt gab: "Im August geriet die Welt meiner Familie aus den Fugen, als bei meinem Vater ein Hirntumor diagnostiziert wurde. Letzte Woche mussten wir dem Tag ins Auge sehen, von dem wir hofften, dass er nie kommen würde – und uns von ihm verabschieden."

Instagram / mollieking Mollie King und ihr Mann Stuart Broad mit ihrer Tochter

Instagram / mollieking Mollie King mit ihrem Papa Stephen

