Schwangere Mollie King flasht beim Weihnachtsgottesdienst

Bei einem der glamourösesten Events der Weihnachtszeit, dem "Together at Christmas" Carol Service von Prinzessin Kate (42), strahlte Mollie King (37) an der Seite ihres Partners Stuart Broad. In einem weißen, hautengen und bodenlangen Umstandskleid stellte die Sängerin und Moderatorin ihren mittlerweile großgewachsenen Babybauch elegant in Szene. Auf Instagram teilte Mollie Schnappschüsse ihres eleganten Abendlooks und schrieb voller Rührung: "Es war mir eine echte Ehre, zu diesem schönen Abend eingeladen zu sein. [...] Beim diesjährigen Weihnachtslied-Gottesdienst drehte sich alles um Liebe, Empathie und Freundlichkeit, was so eine wunderbare Botschaft ist."

Fans waren begeistert von Mollies Auftritt und überschwemmten die Kommentarspalte auf der Social-Media-Plattform mit Komplimenten. "Du siehst wunderschön aus! Wow!", schrieb ein Follower. Ein anderer fügte hinzu: "Du siehst unglaublich aus!" Das Kleid, das Mollie wählte, stammt von Club L London und trägt den passenden Namen "Divine Timing" – zu Deutsch: göttliche Fügung. Für den atemberaubenden Look musste die Blondine nicht einmal tief in die Tasche greifen: Für umgerechnet unter 100 Euro können Fans das Kleid nachkaufen.

Mollie und ihr Partner Stuart wurden im November 2022 das erste Mal Eltern. Wie schon auf den Bildern zu erkennen ist, müssen die Moderatorin und der Cricketspieler nun auch nicht mehr lange auf die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Nachwuchses warten. Im Interview mit OK! verriet die 37-Jährige kürzlich: "Wir erwarten um Weihnachten herum unser zweites Baby." Ihr größter Weihnachtswunsch ist es daher, ein "weiteres glückliches und gesundes Baby" in den Händen zu halten.

Instagram / mollieking Mollie King, Sängerin

Instagram / mollieking Mollie King und ihr Mann Stuart Broad mit ihrer Tochter

