Süße Bedeutung: Mollie King verrät Zweitnamen ihres Babys

Mollie King (35) scheint die Zeit mit ihrem Baby in vollen Zügen zu genießen. Im vergangenen Juni hatte die Popsängerin überglücklich verkündet, dass ihr Verlobter Stuart Broad und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Wochen war es dann endlich so weit und das Paar durfte seine Tochter Annabella in den Armen halten. Wie glücklich die Kleine ihre Eltern macht, verdeutlichte die Britin nun ein weiteres Mal: Mollie verriet, dass sie ihrer Tochter einen besonderen Zweitnamen gegeben habe.

Auf ihrem Instagram-Account teilte das ehemalige The Saturdays-Mitglied nun ein niedliches Foto, unter dem es das kleine Geheimnis lüftete. "Annabella hat uns in den letzten schwierigen Monaten viel Hoffnung gegeben", begann Mollie unter ihrem Post zu schreiben. Aus diesem Grund hätten sich die Eltern dazu entschieden, ihrer Tochter den mittleren Namen "Hope" (zu Deutsch: Hoffnung) zu geben. "Sie war unser Sonnenschein und ich weiß, dass sie unser Leben weiterhin erhellen wird", fand sie abschließend erneut liebevolle Worte für die kleine Maus.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Radiomoderatorin im Netz öffentlich gemacht, dass ihr Vater Stephen vergangene Woche verstorben sei. Dennoch habe er seine Enkelin vor seinem Tod noch ein letztes Mal zu Gesicht bekommen. "Du warst immer für uns da, bei jedem Schritt, den wir gemacht haben – und du hast sogar ein paar Tage länger durchgehalten, um Baby Annabella kennenzulernen", hatte Mollie zu einer Reihe gemeinsamer Fotos geschrieben.

Mollie King, Musikerin

Mollie King verkündete am 24. November, dass sie ihr Baby zur Welt gebracht hat

Mollie King, Sängerin

