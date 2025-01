Das waren die schönsten Momente der 82. Golden Globe Awards

Am vergangenen Sonntagabend wurden zum 82. Mal die Golden Globes verliehen. Und wie immer sorgte die Veranstaltung für einige denkwürdige Momente: Während die Schauspielerin Demi Moore (62) zum ersten Mal in ihrer 45-jährigen Karriere mit dem Preis ausgezeichnet wurde, brachten Zendaya (28) und Tom Holland (28) mit einem kleinen Accessoire am Finger der Schauspielerin die Gerüchteküche zum Brodeln. Alle Highlights seht ihr im Promiflash-Video!

Anzeige Anzeige