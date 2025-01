"Culpables"-Star Nicole Wallace musste nach Dreh pausieren

Schauspielerin Nicole Wallace (22) hat kürzlich die Premiere des langersehnten Films "Culpa Tuya" gefeiert. Die Dreharbeiten zu dem Streifen, der seit dem 27. Dezember 2024 auf Amazon Prime verfügbar ist, waren für die junge Schauspielerin jedoch eine große Herausforderung. Wie Nicole in einem Interview mit TV Movie enthüllt, wurden die beiden "Culpa Mia"-Folgefilme "Culpa Tuya" und "Culpa Nuestra" gleichzeitig gedreht, was die 22-Jährige an ihre Grenzen gebracht habe. "Ich musste danach erst mal eine Pause einlegen", gibt sie offen zu.

Die emotionale und physische Belastung hinter den Kulissen sei enorm gewesen, denn die Produktion beider Filme wurde aus Zeitgründen parallel abgewickelt. "Es war unglaublich anstrengend, aber auch eine unvergessliche Erfahrung", verrät Nicole im Interview. Weiter erklärt sie, dass sie ihre jetzt freie Zeit besonders nutze, um wieder Energie für kommende Projekte zu tanken: "Manchmal muss man einfach durchatmen, um wieder kreativ sein zu können", sagt Nicole und lässt dabei durchscheinen, dass sie ihre Arbeit und Privatsphäre bewusst voneinander trennt. Fans dürfen gespannt sein, wie sie sich nach ihrer wohlverdienten Auszeit wieder zurückmeldet.

Bevor Nicole der internationale Durchbruch als Schauspielerin gelang, machte sie sich in Spanien bereits als Sängerin und als Teil des Casts der Serie "Skam España" einen Namen. Der erste Teil der "Culpables"-Reihe war in über 190 Ländern ein Hit und gilt als der erfolgreichste internationale Originalfilm von Amazon Prime. "Culpa Tuya" blieb allerdings hinter den Erwartungen der Fans zurück.

Getty Images Nicole Wallace bei einer Premiere in London, 2024

Getty Images Nicole Wallace beim Internationalen Film Festival in Venedig, 2023

