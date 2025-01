Ausgeplaudert: "Culpa Tuya"-Autorin Mercedes ist verheiratet

Die Herzen der Fans schlagen höher, denn "Culpa Tuya" hat am 27. Dezember 2024 auf Prime Video seine Premiere gefeiert. Das turbulente Leben der Hauptcharaktere Nick, gespielt von Gabriel Guevara (23), und Noah, dargestellt durch Nicole Wallace (22), wird in der Fortsetzung des Films "Culpa Mia" noch intensiver erzählt. In einem Interview mit TV Spielfilm sprachen Hauptdarsteller Gabriel und Autorin Mercedes Ron (31) über die Dreharbeiten, als die Autorin plötzlich ein ganz privates Detail verriet. Auf die Frage, wie sich ihr Leben seit der Veröffentlichung des ersten Films verändert habe, sagte die 31-Jährige: "Ich habe geheiratet, also ja, mein Leben hat sich sehr verändert – zum Positiven."

Gabriel hingegen hatte eine weniger romantische Antwort parat. "Bei mir hat sich nicht viel verändert. Ich bin noch nicht verheiratet und will es auch noch nicht. (lacht) Beruflich hat sich jedoch einiges getan, das war eine Menge Arbeit. Ich bin sehr dankbar und habe noch viel vor. Privat bin ich aber immer noch derselbe – mit meinen Freunden, meiner Katze und meinem normalen Alltag", so der Schauspieler. Im Gespräch verriet Mercedes außerdem, dass die Abschlusssequenz des dritten Buches eine Herausforderung beim Schreiben gewesen sei. "Ich habe Monate gebraucht, um diese Szene richtig zu schreiben", erklärte sie. Auch Gabriel reflektierte über die Schwierigkeiten der Dreharbeiten. Eine Regenszene habe ihn besonders gefordert. "Es war einfach so kalt", so der 23-Jährige.

Mercedes feierte 2019 den internationalen Durchbruch mit ihrer Culpables-Romanserie. Im Interview mit TV Spielfilm gab sie zu, dass auch sie eine Schwäche für ihren fiktionalen "Bad Boy" Nick habe. "Ich würde mich vermutlich ein wenig in Nick verlieben", erklärte sie mit einem Augenzwinkern auf die Frage, ob sie auch im echten Leben mit Nick befreundet sein könnte.

