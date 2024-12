So heiß waren die "Culpa Tuya"-Sexszenen für Gabriel Guevara

Dieser Film wird am 27. Dezember vermutlich einige Herzen höherschlagen lassen. Der zweite Teil der beliebten Teenie-Romanze "Culpa Mia – Meine Schuld" steht kurz vor der Veröffentlichung. Hauptdarsteller und Teenie-Schwarm Gabriel Guevara (23) verrät jetzt exklusiv gegenüber Promiflash, wie heiß die Sexszenen mit seiner Filmpartnerin Nicole Wallace (22) wirklich waren. "Das Drehen solcher Szenen ist eine ganz andere Erfahrung als echter Sex", betont der junge Schauspieler. So heiß, wie die Szenen im Film herüberkommen, sei es dann wohl doch nicht: "Das liegt allein schon an den vielen Kameras und dem professionellen Umfeld."

Der 22-Jährige beschreibt den Dreh der Szenen gegenüber Promiflash als eine "gut durchdachte Zusammenarbeit." Doch eine Sache war für ihn besonders schön: "Wir hatten das Glück, mit Intimitätskoordinatoren zusammenzuarbeiten, die die Szenen einfühlsam begleitet und präzise choreografiert haben." Somit sei die Atmosphäre für seinen Co-Star und ihn sehr entspannt und angenehm gewesen. Abgesehen von den heißen Sexszenen wird die Beziehung der beiden Hauptcharaktere laut dem Trailer ganz schön auf die Probe gestellt.

Die Fans sind sehr gespannt auf die Fortsetzung der actionreichen Lovestory. "Das wird eine Achterbahn der Gefühle. Ich stelle mir dann Taschentücher und Schokolade gleich bereit", betont eine Zuschauerin auf Instagram zum Trailer auf Amazon Prime Video. Die Filme basieren auf den Büchern von Mercedes Ron (31) und sowohl die schriftliche Version als auch die Verfilmung konnten riesige Erfolge feiern. In über 190 Ländern fand sich der erste Teil in den Top-Ten-Platzierungen. Aufgrund der großen Beliebtheit kündigte der Streamingdienst auch direkt den dritten Teil als Verfilmung an.

Instagram / gabrieloxguevaraa Gabriel Guevara posiert vor Filmplakat, 2024

Instagram / itsnicolewallace Nicole Wallace und Gabriel Guevara mit dem "Culpa Mia"-Cast

