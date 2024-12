"Culpa Tuya" spaltet Fans: Handlung sorgt für Enttäuschungen

Die Fortsetzung des spanischen Liebesdramas "Culpa Mía – Meine Schuld" sorgt seit ihrer Veröffentlichung am 27. Dezember 2024 bei Amazon Prime Video für kontroverse Reaktionen. In "Culpa Tuya – Deine Schuld" kämpfen Noah (Nicole Wallace, 22) und Nick (Gabriel Guevara, 23) weiter mit den Herausforderungen ihrer Beziehung, während die Geschichte mit Geheimnissen und Konflikten angereichert wird. Obwohl der Film in den Prime-Video-Charts den ersten Platz belegt und somit sogar andere Hits wie "Red One – Alarmstufe Weihnachten" übertrumpft, bleibt die Resonanz eher gemischt. Viele Fans der Buchvorlage zeigen sich enttäuscht von der Adaption und werfen dem Film hastige Handlung sowie fehlende Charakterentwicklung vor.

Die Kritiken zu "Culpa Tuya" und seinem Vorgänger sind bisher durchwachsen. Während Teil eins, der im Juni 2023 veröffentlicht wurde, beim Publikum punkten konnte, zeigten sich Kritiker wie John Serba von Decider weniger begeistert. Er bemängelte fehlenden Tiefgang und klischeehafte Figuren. Auch der neueste Film setzt laut Rezensionen erneut auf vorhersehbare Handlungsmuster, was viele Buchfans frustriert. Eine Zuschauerin bemerkt etwa, dass wichtige Szenen der Vorlage ausgelassen oder gekürzt worden seien. Dennoch loben manche Rezensenten die Chemie zwischen Noah und Nick und heben die gelungenen Actionszenen hervor, wie die dramatischen Rennsequenzen, die mit viel Energie inszeniert worden seien.

Interessant ist das große Interesse an der gesamten Reihe, die auf der Bestseller-Vorlage von Mercedes Ron (31) basiert. Diese wurde im Bereich der New-Adult-Literatur bekannt und begeistert Leserinnen und Leser mit emotionalen Geschichten über Liebe und Drama. Der Regisseur Domingo González, der bereits für Teil eins verantwortlich war, setzt auch bei der Fortsetzung auf eine Mischung aus Spannung und Romantik. Hauptdarsteller Gabriel, der schon in Serien wie "Skam España" zu sehen war, wird für seine intensive Darstellung geschätzt. Trotz geteilter Meinungen bleibt die Verfilmung ein Paradebeispiel dafür, wie Literaturadaptionen das Publikum polarisieren können.

Getty Images Gabriel Guevara, Schauspieler

Getty Images Nicole Wallace, Schauspielerin

