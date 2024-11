Termin für Fortsetzung des Mega-Erfolgs "Culpa Mia" steht

Fans von "Culpa Mia – Meine Schuld" können sich auf ein Wiedersehen freuen: Wie der Streamingdienst Amazon Prime Video bekannt gab, erscheint die Fortsetzung "Culpa Tuya – Deine Schuld" am 27. Dezember 2024. In dem romantischen Drama setzen Noah und Nick, gespielt von Nicole Wallace (22) und Gabriel Guevara (23), der im vergangenen Jahr private Negativschlagzeilen machte, ihre turbulente Liebesgeschichte fort. Nachdem der erste Teil weltweit in über 190 Ländern unter den Top Ten der meistgesehenen Titel war, ist die Vorfreude auf den zweiten Teil groß. Eine weitere gute Nachricht: Auch die Produktion des finalen dritten Teils hat der Streamingdienst kürzlich bestätigt.

Bereits kurz nachdem Prime Video den offiziellen Trailer zu "Culpa Tuya" Anfang November in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, überschlugen sich die Reaktionen der Fans in der Kommentarspalte. "Ich kann es nicht mehr erwarten", "Das wird eine Achterbahn der Gefühle. Ich stell mir dann Taschentücher und Schokolade gleich bereit" oder "Fakt ist: Wir werden am 27. Dezember alle heulen", schreiben Fans auf Instagram. Im neuen Film stehen die Protagonisten vor frischen Herausforderungen. Noah beginnt ihr College-Leben, während Nick ins Berufsleben einsteigt. Doch ihre Beziehung wird auf die Probe gestellt, als eine rachsüchtige Ex-Freundin auftaucht und Nicks Mutter beunruhigende Neuigkeiten überbringt, die nicht nur ihre junge Liebe, sondern auch die Familie Leister bedrohen könnten.

Die Filmreihe basiert auf den erfolgreichen Büchern der argentinischen Autorin Mercedes Ron, die ihre Geschichten ursprünglich auf der Plattform Wattpad veröffentlichte. Nachdem sich online eine große Fangemeinde rund um die Erzählungen von Noah und Nick aufbaute, wurden 2017 und 2018 die drei Romane durch den Verlag "Bloom Books" herausgegeben. Inzwischen wurde die Trilogie in über zehn Sprachen – darunter auch Deutsch – übersetzt. In Sachen Erfolg stehen die Filme ihren literarischen Vorlagen also in nichts nach.

