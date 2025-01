Darum brauchte Tom Holland eine lange Pause von Hollywood

Tom Holland (28) gilt aktuell als einer der erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood. Dennoch entschied er sich 2023 für längere Zeit aus dem Filmgeschäft auszusteigen – ein Jahr zog er sich zurück. Im aktuellen Interview mit Men's Health erklärt er, warum er diesen Schritt ging. "Es war einfach etwas, das ich tun musste", erklärte er und fügte hinzu: "Seit ich elf Jahre alt war, habe ich ununterbrochen geschauspielert." Genauer führte er seine Gründe nicht aus, doch ein kurzer Blick auf seine vergangenen Projekte lässt erahnen, warum er sich zurückzog.

2011 startete Tom seine Karriere und spielte zunächst Billy Elliot bei Musical-Aufführungen. Danach folgten Filmrollen an der Seite von Naomi Watts (56) in "The Impossible", ehe er der nächste Spiderman wurde, der 2016 in dem Marvel-Erfolg "Captain America: Civil War" auftrat. Außerdem drehte der Brite in den vergangenen Jahren drei weitere "Spiderman"-Streifen. "Uncharted" kam 2022 unter anderem zu seiner Filmografie dazu. Die Auszeit brauchte der Peter-Parker-Star nach all diesen Projekten wohl dringend.

Die Pause tat Tom offenbar verdammt gut. Inzwischen versuche er, hart zu arbeiten und sein Leben zu genießen. Dabei stets an seiner Seite: seine Freundin Zendaya (28). Die beiden zogen im vergangenen Jahr sogar zusammen und ihre Beziehung soll bestens laufen. Zudem würden sich die beiden Schauspieler super ergänzen und sich unterstützen. So erklärte Tom im Dezember in dem Podcast "Dish", dass es das Beste sei, dass seine Liebste alles, was er als öffentliche Person erlebe und durchmachen müsse, nachvollziehen könne.

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A.

