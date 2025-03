"Spider-Man": Tom Holland wird durch Stuntdouble ersetzt

Hollywood-Star Tom Holland (28), bekannt für seine Rolle als Spider-Man im Marvel Cinematic Universe (MCU), werde in einigen Szenen des kommenden Blockbusters "Avengers: Doomsday" nicht selbst vor der Kamera stehen. Stattdessen werde ein Stuntdouble ihn vertreten, wie der Insider Daniel Richtman gegenüber Comicbookmovie.com berichtete. Hintergrund sei ein Terminkonflikt: Tom habe sich eine Rolle in Christopher Nolans (54) neuem Film "The Odyssey" gesichert, dessen Dreharbeiten sich mit dem Marvel-Film überschneiden würden. Für die Szenen, in denen Spider-Man ausschließlich maskiert zu sehen ist, greife das Produktionsteam angeblich auf das Double zurück. Tom müsse später nur die Dialoge synchronisieren.

Für den aufwendigen Avengers-Film ist diese Anpassung keine ungewöhnliche Maßnahme. Nach den Ereignissen in "Spider-Man: No Way Home", in dem die Existenz von Peter Parker aus den Erinnerungen der Menschen gelöscht wurde, passt es ohnehin, dem Superhelden öfter im Kostüm zu zeigen, ohne den Darsteller selbst am Set haben zu müssen. Während Tom diese pragmatische Lösung gewählt hat, um an beiden Produktionen beteiligt zu sein, habe sein Marvel-Kollege Robert Downey Jr. (59) eine andere Entscheidung getroffen. Der frühere Iron-Man-Darsteller habe laut Yahoo eine Rolle in "The Odyssey" abgelehnt, um sich vollständig auf seine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe zu konzentrieren – diesmal in der Rolle des Bösewichts Doctor Doom.

Für Tom könnte die neue Rolle in "The Odyssey" eine aufregende Gelegenheit sein, weitere Facetten seines Talents zu zeigen. Abseits der Leinwand genießt er eine feste Fanbasis, die ihn nicht nur für seine schauspielerischen Fähigkeiten, sondern auch für seinen bodenständigen und humorvollen Charakter schätzt. Seine Beziehung mit der Schauspielerin Zendaya (28) ist zudem ein Dauerthema in der Presse. Doch auch beruflich scheint Tom entschlossen zu sein, seine eigene Geschichte in Hollywood zu schreiben – sei es mit Marvel oder abseits davon.

Getty Images Filmstar Robert Downey Jr.

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

