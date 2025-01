Was hat Nicolette Fountaris' (36) Schlaganfall ausgelöst?

Nicolette Fountaris hat im Oktober 2024 einen Schlaganfall erlitten. Die erschütternde Diagnose traf die Influencerin völlig unerwartet. Nach ersten medizinischen Untersuchungen konnte keine eindeutige Ursache gefunden werden. In Zusammenarbeit mit der Uniklinik Essen hat Nicolette nun weitere Untersuchungen durchführen lassen und ihre Ergebnisse mit ihren Followern auf Instagram geteilt. Obwohl ihre Ärzte weiterhin nicht eindeutig eine endgültige Ursache bestätigen konnten, deuten sie darauf hin, dass möglicherweise eine Thrombose nach ihrer langen Flugreise nach Hongkong der Auslöser gewesen sein könnte.

Der Influencerin wurde zudem mitgeteilt, dass der Schlaganfall glücklicherweise keine bleibenden Schäden hinterlassen hat. In ihrer Story erklärte Nicolette, dass sie diese Nachricht trotz der fehlenden Diagnose mit viel Erleichterung aufgenommen hat. "Die Ursache werden wir in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr herausbekommen, weil ich dafür – Gott sei Dank – zu gesund bin", sagte sie und fügte hinzu, dass dies ein gutes Zeichen sei. Ohne klare Ursache sei das Risiko eines weiteren Schlaganfalls nämlich deutlich geringer, so die 36-Jährige.

An ihre Community appellierte Nicolette, auf die Anzeichen eines Schlaganfalls zu achten. Sie selbst habe die Symptome zunächst unterschätzt. Bevor sie sich in der Klinik untersuchen ließ, meldete sie sich bei ihrer Instagram-Community und erklärte: "Mein linker Arm und die Hand sind gerade eingeschlafen – taub – sodass ich die Hand nicht ausgestreckt halten kann." Das, was der Webstar zunächst als einen eingeklemmten Nerv interpretierte, entpuppte sich nach dem Arztbesuch als Schlaganfall.

Instagram / nicolette.vlogt Nicolette Fountaris, Komikerin

Instagram / nicolette.vlogt Nicolette Fountaris im Krankenhaus, 2024

