"Wer wird Millionär?"-Kandidat plant verrücktes Jauch-Tattoo

In der aktuellen Folge der beliebten Quizshow Wer wird Millionär? überraschte der österreichische Kandidat Christian Nagel Moderator Günther Jauch (68) mit einem besonderen Geständnis. Der Schulleiter, der bereits in der österreichischen Version der Show 15.000 Euro gewonnen hatte, stellte laut der Bild zunächst seine zahlreichen Hai-Tattoos vor. Erstaunlich dabei: Diese ließ er sich stechen, um seine panische Angst vor Haien zu überwinden. Doch der Höhepunkt folgte, als er ankündigte, sich im Falle eines weiteren Gewinns ein Autogramm-Tattoo von Günther stechen lassen zu wollen. Der Moderator reagierte empört: "Ein Autogramm-Tattoo von mir? Sind Sie wahnsinnig?"

Christian, der mit einem Gewinn von 16.000 Euro nach Hause ging und sich für das Finale am Freitag auf weitere Chancen freuen kann, hatte viel über seine Pläne nach einem möglichen Gewinn zu berichten. Diese reichen von einem Besuch der Poker-Weltmeisterschaften bis hin zu einer Bootstour nach Alcatraz. Günther, bekannt für seine humorvollen Kommentare, riet ihm jedoch von einigen Vorhaben ab: "Die Fahrt können Sie sich sparen. Die habe ich mal gemacht. Die ist stinklangweilig." Besonders ungläubig reagierte er, als Christian erwähnte, er wolle U-Boot fahren – und das am liebsten mit seinem Sohn. "Zur Titanic, oder was? Das kann ich nicht empfehlen!", witzelte der Moderator makaber.

Günther, der seit 1999 als Moderator der Quizshow Kultstatus genießt, hat schon viele skurrile Momente in seiner Karriere erlebt. Erst Ende letzten Jahres wurde er von einem weiteren Kandidaten überrascht, der das "Wer wird Millionär?"-Logo auf seinem Allerwertesten verewigt hat. Solche schrägen Geschichten aus seiner Sendung sind es, die Günther beim Publikum im Laufe der Zeit so beliebt gemacht haben. Ob Christian dessen Autogramm wirklich tätowieren lässt und wie seine zweite Chance im Finale ausgeht, bleibt spannend.

