Manager berichtet über Otto Schenks letzte Tage vor Tod

Österreich trauert um Otto Schenk. Der gefeierte Schauspieler und Publikumsliebling verstarb im Alter von 94 Jahren am Donnerstag in seinem Haus am Irrsee. Über sieben Jahrzehnte lang stand er auf der Bühne und prägte mit seinem einzigartigen Stil die Theaterlandschaft. Bis zuletzt wurde der Ausnahmekünstler liebevoll gepflegt. Rund um die Uhr kümmerten sich zwei kunstinteressierte Pflegerinnen um ihn. Sein Künstlermanager und enger Vertrauter Herbert Fechter berichtete im Gespräch mit oe24 von Ottos letzten Tagen: "Er war geistig total frisch, aber körperlich schwach. Er konnte nicht mehr aufstehen." Noch zu Weihnachten habe er mit ihm telefoniert – ein letztes Treffen im Januar hätte folgen sollen, doch dazu kam es nicht mehr.

Obwohl der Verlust schmerzt, war er angesichts des hohen Alters nicht unerwartet. Herbert zeigte sich dennoch gerührt, dass Otto "bis zum Schluss seinen Humor behalten" habe. Laut ihm schaute der Schauspieler weiterhin begeistert seine eigenen Aufführungen an – ein Zeugnis seines Engagements für die Kunst bis zum Ende seines Lebens. Auch Ottos Sohn, Konstantin Schenk, meldete sich zu Wort. "Österreich verliert mit ihm ein theatralisches Jahrhundertgenie mit einer Universalität, die seinesgleichen sucht", sagte er und würdigte damit die vielseitigen Talente seines Vaters, der auf den großen Bühnen von der Mailänder Scala bis zur Wiener Staatsoper zu Hause war. In seinen Werken werde er für immer weiterleben.

Privat war Otto nicht nur Vollblutkünstler, sondern auch ein Mann mit starkem Sinn für Humor und einem Faible für zwischenmenschliche Beziehungen. Seine Eigenart, das große Theater mit volkstümlichem Humor zu verbinden, machte ihn zu einem der beliebtesten Künstler des Landes. Wegbegleiter und Freunde beschrieben ihn als warmherzigen, bodenständigen Menschen, der trotz all seines Erfolgs immer nahbar blieb. Besonders in seinem Haus am Irrsee, wo er seine letzten Jahre verbrachte, schätzte Otto das einfache und ruhige Leben. Sein Werk und seine Begeisterung für die Bühne werden wohl noch Generationen inspirieren.

ActionPress Otto Schenk, Schauspieler

Starpix/ Alexander TUMA Otto Schenk in Wien im Jahr 2021

