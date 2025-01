Österreichischer Schauspieler Otto Schenk ist verstorben

Österreich trauert um einen seiner größten Künstler: Der legendäre Schauspieler, Regisseur und Kabarettist Otto Schenk ist laut oe24 im Alter von 94 Jahren verstorben. Der gebürtige Wiener prägte über Jahrzehnte hinweg die deutschsprachige Theater- und Kulturszene wie kaum ein anderer. Mit seiner unverwechselbaren Bühnenpräsenz, seinem scharfen Humor und seinem außergewöhnlichen Talent hinter der Kamera hinterließ er ein reiches Erbe. Schenk wurde im Laufe seines Lebens mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt und gilt als einer der bedeutendsten Kulturschaffenden Österreichs.

Nach seiner Ausbildung begann Otto 1952 seine Theaterkarriere am Wiener Volkstheater und erlangte rasch Bekanntheit. 1960 gelang ihm mit der Inszenierung von Eugene O'Neills "O Wildnis" am Theater in der Josefstadt der Durchbruch als Regisseur. Ob am Wiener Burgtheater, bei den Salzburger Festspielen oder auf der Kinoleinwand – Otto brillierte sowohl in anspruchsvollen Theaterrollen als auch in der Unterhaltung. Besonders legendär bleibt sein Auftritt als Teufel in Hofmannsthals "Jedermann" und als humorvoller Untermieter in der TV-Serie "Leitner". Auch als Filmemacher hinterließ er Spuren, etwa mit "Der brave Soldat Schwejk".

In seinem Leben voller künstlerischer Meilensteine war Otto auch privat stets ein Mann mit großer Beständigkeit. 1956 heiratete er seine große Liebe Renée Michaelis, die er bereits während seiner Ausbildung am renommierten Reinhardt-Seminar kennengelernt hatte. Das Paar blieb über sechs Jahrzehnte glücklich verheiratet und bekam ein Jahr nach seiner Hochzeit Sohn Konstantin. Der Verlust seiner Frau im April 2022 nach langer Krankheit traf Otto schwer. Bereits ein Jahr zuvor hatte er sich aus der Schauspielwelt zurückgezogen: Seine letzte Rolle war die des Dieners Firs in Tschechows "Der Kirschgarten", die er im November 2020 am Theater in der Josefstadt verkörperte.

Anzeige Anzeige

ActionPress Otto Schenk in der ORF Sendung Willkommen Österreich

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com Otto Schenk bei der Buchpräsentation Rudolf Buchbinder: "Der letzte Walzer", Wien 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige