Aus diesem Grund legte Shiloh Papa Brad Pitts Nachnamen ab

Shiloh (18), die Tochter von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60), feierte im Mai ihre Volljährigkeit – und das mit einem folgenschweren Schritt. Die junge Erwachsene legte per Antrag beim Gericht den Nachnamen ihres Vaters ab und nennt sich fortan nur noch Jolie. Per kalifornischem Recht muss sie die Namensänderung in einer Zeitung annoncieren. Wegen der Anzeige unterstellten Shiloh viele, sie wolle Profit aus dieser schweren Entscheidung schlagen. Dies sei jedoch keineswegs der Fall, beteuert nun ihr Anwalt Peter Levine. "Die Medien sollten in ihrer Berichterstattung vorsichtiger sein, vor allem, wenn sie über eine junge Erwachsene berichten, die nach schmerzhaften Ereignissen eine unabhängige und wichtige Entscheidung getroffen hat und lediglich einem rechtlichen Verfahren folgt", stellt er laut People klar.

Was genau zwischen Shiloh und Brad vorgefallen ist, berichtet Peter nicht. Im Rosenkrieg ihrer Eltern soll die 18-Jährige sogar einige Zeit zu ihrem Vater gehalten haben und Gerüchten zufolge zeitweise bei ihm eingezogen sein. Kürzlich kam allerdings heraus, dass Shiloh im Sorgerechtsstreit 2021 eigentlich vor Gericht aussagen wollte. Wie Us Weekly berichtete, soll Brad die Aussage seiner Tochter abgelehnt haben – da sie damals erst 14 Jahre alt war, habe der Richter dem "Once Upon a Time... in Hollywood"-Darsteller zugestimmt.

Das Verhältnis des Oscar-Preisträgers soll zu allen seinen Sprösslingen mehr als schwierig sein. "Er hat praktisch keinen Kontakt zu den erwachsenen Kindern", behauptete ein Insider kürzlich. Das würde neben Shiloh auch für Maddox (22), Pax (20) und Zahara (19) gelten. Was die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) angeht, steht dem Filmproduzenten laut der Vereinbarung ein Besuchsrecht zu – doch auch hier gibt es Probleme. "Sein Umgang mit den jüngeren Kindern ist in den letzten Monaten aufgrund seines Drehplans eingeschränkter", meinte die Quelle.

