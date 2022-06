Sie bewegt ihren Körper gekonnt zur Musik. Shiloh Jolie-Pitt (16) ist bisher nur als Tochter von Angelina Jolie (47) und Brad Pitt (58) bekannt. Der Teenager hat aber weitaus mehr zu bieten als das. So soll Shiloh bereits mehrere Angebote für Modeljobs erhalten haben. Doch auch wenn sie sehr gefragt ist, hat sie sich bisher noch nicht für diesen Karriereweg entschieden. Vielleicht liegt das an ihrem Hobby: Shiloh ist eine begabte Hip-Hop-Tänzerin.

Seit mehreren Jahren tanzt Shiloh bereits in dem berühmten Millennium Dance Complex Tanzstudio in Los Angeles. Ein Insider berichtete Us Weekly: "Die Tanzlehrer sind alle sehr beeindruckt von ihr und sagen, dass sie es noch weit bringen kann, wenn sie das möchte, und Shiloh wird vielleicht genau das tun." Auch ihre Eltern sollen sie dabei unterstützen. "Brad und Angie sind beide sehr stolz. Sie hätten kein Problem damit, wenn sie eine professionelle Karriere anstreben möchte, aber sie drängen sie auf keinen Fall dazu", fügte die Quelle hinzu.

Unter dem Künstlernamen Shilo Pitt kann man die Jugendliche in zwei YouTube-Videos performen sehen. Dabei macht die 16-Jährige eine äußerst gute Figur, was auch ihren Fans aufgefallen zu sein scheint: "So natürlich. Man sieht, wie sie die Tänze zu ihren eigenen macht. Sie wurde zum Tanzen geboren", schrieb ein Follower begeistert unter den erst kürzlich veröffentlichten Clip von ihr.

Anzeige

ActionPress Angelina Jolie und ihre Tochter Shiloh Jolie-Pitt

Anzeige

Elisabetta Villa/Getty Images for Marvel Angelina Jolie und ihre Tochter Shiloh Jolie-Pitt

Anzeige

Jesse Grant/Getty Images for Disney Shiloh Jolie-Pitt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de