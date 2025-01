So emotional war "Leben ist jetzt"-Dreh für die Schauspieler

Vergangenen Donnerstag feierte die Verfilmung "Leben ist jetzt - Die Real Life Guys" Premiere in den deutschen Kinos. Im Film werden die Abenteuer der Zwillinge Philipp (✝23) und Johannes Mickenbecker sowie ihrer kleinen Schwester Elli nacherzählt. Allerdings geht es in der Neuerscheinung auch um den Schicksalsschlag der Familie, denn Johannes verlor beide seiner Geschwister. Kya-Celina Barucki verkörpert Elli, welche 2018 bei einem Flugzeugabsturz verstarb, und verrät jetzt exklusiv gegenüber Promiflash, wie sich die Zeit am Set für sie anfühlte. "Es war sehr emotional, sehr bewegend und wahnsinnig intensiv, weil man einfach wahre Vorlagen und Begebenheiten hat, auf denen diese Geschichte aufbaut", betont die Schauspielerin.

Für die Verkörperung ihrer Rolle lag ihr etwas besonders am Herzen: "Es war mir total wichtig, ihre Lebensfreude und Energie darzustellen. Ich finde, das macht sie einfach aus." Vor dem Dreh arbeiteten sie und ihre Schauspielkollegen Anton und Richard Fuchs extra mit einem Coach zusammen. Gemeinsam wollten sie der Familie aufgrund der dramatischen Geschichte unbedingt gerecht werden. "Es war eine Herausforderung, jemanden zu spielen, der an Krebs erkrankt ist, aber trotzdem nicht die Hoffnung verliert", betont Richard Fuchs im exklusiven Interview über seine Rolle. Für die Fuchs-Zwillinge sei der Dreh neben der Aufgabe, Philipp und Johannes gut darzustellen, trotzdem amüsant gewesen. "Tatsächlich war es extrem lustig [...] wir durften teilweise sogar die Stunts selbst machen."

Das Schauspiel-Trio ist sich bei einer Sache einig: "Der Film macht einem Hoffnung." Kya-Celina nimmt außerdem die Message mit: "Do something, man lebt nur einmal." Für die Premiere in Berlin war auch Johannes vor Ort, der die Schauspieler auch beim Dreh besuchte. Genaue Vorschriften, wie sie die Familie darstellen, machte er ihnen aber nicht. 2016 gründete er gemeinsam mit seinem Bruder den YouTube-Kanal "Real Life Guys." Mit kreativen Tüfteleien wurden die Zwillinge berühmt – doch dann folgten zwei Schicksalsschläge. Nach Ellis Tod verstarb Philipp 2021 an den Folgen seiner Krebserkrankung. Der Spielfilm soll im Gegensatz zu der bereits vorhandenen Doku die positive Art der Geschwister darstellen, mit so einer Krankheit umzugehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anton Fuchs, Johannes Mickenbecker und Richard Fuchs, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / j.mickenbecker Johannes und Philipp Mickenbecker, YouTuber

Anzeige Anzeige