Philipp Mickenbecker soll nicht vergessen werden. Der Hesse hatte sich gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Johannes durch Do-It-Yourself-Videos unter dem Titel The Real Life Guys einen großen Namen auf YouTube gemacht. Ende 2020 wurde bekannt, dass der Krebs bei ihm zurück war – und zwar im Endstadium. Die Ärzte gaben dem Webstar nur noch wenige Wochen zu leben. Im Juni dieses Jahres starb Philipp im Alter von nur 23 Jahren. An seine Geschichte soll nun auf ganz besondere Weise erinnert werden: Philipps Leben wird verfilmt.

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur trägt der Film unter Bezugnahme auf den YouTube-Kanal von Philipp und Johannes den Titel "The Real Life Guys – Do Something". Wann genau der Streifen erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Die hessische Filmförderung soll die Produktion mit 550.000 Euro – der höchsten Fördersumme – unterstützen. Insgesamt wurden vier Millionen Euro an 30 verschiedene Film- und Serienprojekte vergeben.

Kurz nach Philipps Tod wurde bereits ein Song veröffentlicht, der an sein Leben erinnern soll. Das Video zu dem Lied "Real Life", das von dem christlichen Duo O'Bros, geschrieben und gesungen wurde, schaffte es sogar in die YouTube-Trends. Inzwischen wurde der Clip fast zwei Millionen Mal angesehen.

Philipp und Johannes Mickenbecker

Philipp Mickenbecker, YouTuber

Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

