"Wicked" und Co.: Das sind die Nominierten der SAG Awards

Die Screen Actors Guild Awards stehen vor der Tür. Bei dem Preis werden jedes Jahr Auszeichnungen von der Schauspielergewerkschaft verliehen. Vergangene Nacht gab diese die Nominierungen für die diesjährige Verleihung auf der SAG-Website bekannt. Wie auch schon bei den Golden Globes dürfen unter anderem Zoe Saldaña (46) für ihre Rolle in "Emilia Pérez" und Adrien Brody (51) als Hauptdarsteller in "Der Brutalist" auf eine Auszeichnung hoffen. Mit fünf Nominierungen ist die Musical-Verfilmung Wicked einer der Spitzenreiter: Hier sind neben Cynthia Erivo (38) als beste Hauptdarstellerin und Ariana Grande (31) als beste Nebendarstellerin auch Jonathan Bailey (36) als bester Nebendarsteller und der Film selbst als bester Spielfilm und für das beste Stuntteam auf der Liste. Ebenfalls nominiert sind zudem Demi Moore (62) für "The Substance", Timothée Chalamet (29) für "A Complete Unknown" und Daniel Craig (56) für "Queer".

Auch bei den Serien wurden einige Formate bedacht, die in den vergangenen Monaten für Aufsehen sorgten. Nach ihrer Auszeichnung bei den Golden Globes hat Schauspielerin Jessica Gunning für ihre Darstellung in der Serie "Rentierbaby" erneut Chancen auf einen Preis als beste Hauptdarstellerin, ebenso wie ihr Co-Star Richard Gadd (35). Er ist zusammen mit Colin Farrell (48) als Hauptdarsteller in "The Penguin" und Javier Bardem (55) in der Netflix-True-Crime-Serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" nominiert. Eine Serie, die schon mehrere Preise abräumte, ist auch bei den SAG Awards mit vier Nominierungen Vorreiter: "Shōgun" hat Chancen auf Auszeichnungen in den Kategorien "Bestes Fernsehdrama", "Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie" sowie gleich zweimal für den besten Hauptdarsteller in einer Drama-Serie. Ebenfalls auf der Liste sind zudem Jeremy Allen White (33) für "The Bear", Harrison Ford (82) für "Shrinking" und Martin Short (74) für Only Murders in the Building.

Ursprünglich sollte die Bekanntgabe der Nominierungen bei einem großen Livestream über den YouTube-Kanal von Netflix stattfinden. Die Veranstaltung sollte von den Schauspielern Joey King (25) und Cooper Koch (28) moderiert werden. Doch wegen der verheerenden Waldbrände in Los Angeles entschied die Gewerkschaft sich, die Liste lediglich auf der Website zu veröffentlichen. In einer Presseerklärung der SAG Awards hieß es: "Unsere Gedanken sind bei allen, die davon betroffen sind – den Bewohnern, den Ersthelfern und all denen, die unermüdlich daran arbeiten, die Gemeinschaft zu schützen. Die Show wird am Sonntag, 23. Februar, auf Netflix ausgestrahlt."

Getty Images Zoë Saldaña bei den Golden Globes im Januar 2025

Getty Images Joey King bei der Premiere von "We Were The Lucky Ones" im März 2024

