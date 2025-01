BVB-Fans organisieren emotionale Choreo für Wolfgang de Beer

Ende Dezember mussten Borussia Dortmund und seine Fans ein echtes Urgestein verabschieden: Torwart-Legende Wolfgang de Beer, genannt Teddy, starb unerwartet. Ihrer Trauer verliehen die BVB-Fans beim Spiel des Teams gegen Bayer Leverkusen Ausdruck – und das mit einer aufwendigen und ergreifenden Choreografie. Wie unter anderem Bild berichtet, hissten die Fußball-Fans neben zahlreichen Plakaten auf der Tribüne auch zwei riesige Banner. Eines zeigte den Torwarttrainer selbst, auf dem anderen war zu lesen: "Ruhe in Frieden, Teddy!" Auch der Verein erinnerte bei dem Spiel an sein geliebtes Mitglied und zeigte auf der Leinwand einen Zusammenschnitt seiner schönsten Momente und spielte im Hintergrund die Fußball-Hymne "You'll Never Walk Alone".

Als schließlich der Stadionsprecher Norbert "Nobby" Dickel das Wort ergriff, blieb sicher kaum ein Auge trocken. In einer emotionalen Rede erinnerte er an Teddys Lebenswerk. "Teddy war seit 1986 ein unverzichtbarer Teil der Familie von Borussia Dortmund. Zunächst als Spieler, dann als Torwarttrainer und schließlich als Fanbeauftragter – er war einer, der das Herz dieses Vereins ausmachte. Er verkörperte nicht nur die Farben Schwarz und Gelb, sondern auch die Werte, die uns alle miteinander verbinden: Leidenschaft, Loyalität und Menschlichkeit", meinte Nobby unter Tränen. Bevor schließlich der Anpfiff kam, hielten beide Mannschaften eine bewegende Schweigeminute ab.

Am 1. Januar ging die Nachricht von Teddys Tod durch Deutschland. In einer Pressemitteilung des Vereins hieß es: "Sein Tod macht uns alle sprachlos. Die BVB-Familie ist mit ihren Gedanken bei Teddys Frau Jutta, den Kindern Jana und Lea und allen, die ihm nahestanden." Sein Ableben sei am 30. Dezember "plötzlich und unerwartet" gekommen. Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt. Besonders traurig: Wolfgang hätte nur wenige Tage nach seinem Tod am 2. Januar seinen 61. Geburtstag gefeiert. Dem BVB blieb Teddy Zeit seines Lebens treu: Er spielte von 1986 bis 2001 als Torwart in Dortmund. Zu seinen Karriere-Highlights gehörten unter anderem der Sieg des DFB-Pokals 1989. Nach seiner aktiven Zeit übernahm er das Training der Keeper.

Getty Images Fan-Choreografie im Dortmund-Stadium im Gedenken an Wolfgang de Beer, Januar 2025

Getty Images Wolfgang de Beer im März 2012

