So will Jörg Dahlmann im Dschungelcamp die Fans überzeugen

Jörg Dahlmann (66) kann das Abenteuer im Dschungelcamp kaum erwarten. In wenigen Tagen geht es für die Stars der diesjährigen Staffel bereits nach Down Under – und der Sportkommentator ist schon jetzt auf Krawall gebürstet. "Ich bin auch einer, der direkt mit den Leuten quatscht und ihnen den Spiegel vorhält", kündigt er gegenüber RTL an und fügt hinzu: "Da bin ich auch keiner, der einem Streit aus dem Weg geht." Besonders auf die Realitystars habe er es im Camp abgesehen. Jörg will Maurice Dziwak (26), Yeliz Koc (31) und Co. "die Stirn bieten". Authentizität interessiert ihn dabei eher weniger. "Ich werde anders sein", betont er und lächelt vielsagend.

Zoff hin oder her – Jörg freut sich auf das anstehende Busch-Abenteuer. Während viele ältere Promis nur der Knete zuliebe die Campbank drücken, zeigt der 66-Jährige echte Begeisterung für das Kultformat. "Dschungelcamp ist für mich ein absolutes Highlight und für mich 'ne Riesenfreude, mit dabei sein zu können", beteuert er. Seit er Privatier ist, widme er sich nur noch den Dingen, die ihm Spaß bereiten. Da gehöre selbstverständlich das Dschungelcamp dazu, das er liebevoll als Champions League des Reality-TVs bezeichnet.

Neben dem Spaß an der Sache verfolgt Jörg natürlich noch ein weiteres Ziel. "Auf Instagram möchte ich ein paar Fans mehr haben. Klar, ich mache das auch wegen Fame", stellt er ganz unverblümt klar. Für den Journalisten ist es nicht der erste Ausflug ins Reality-TV – 2022 nahm er bereits an Promi Big Brother teil.

Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Dezember 2024

SAT.1 / Marc Rehbeck Jörg Dahlmann, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

