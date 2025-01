Das sind die neuen Dschungelcamp-Kandidaten der 18. Staffel

Eine neue Staffel des Dschungelcamps steht in den Startlöchern. Schon ab dem 24. Januar können die deutschen Fans des Ekel-Reality-TV ihren Idolen wieder dabei zuschauen, wie sie sich ihren Ängsten stellen. Als kleinen Vorgeschmack wurde nun ausgeplaudert, welche zwölf Promis sich in diesem Jahr in das Dschungel-Abenteuer stürzen. Von Realitystars über Schauspieler bis hin zu Moderatoren ist alles dabei. Promiflash stellt euch die Dschungelcamper im Video vor!

Anzeige Anzeige