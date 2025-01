Endspurt: Schwangere Kim Gloss zeigt XXL-Babybauch im Bikini

Kim Gloss (32) und ihr Mann Alexander Beliaikin schweben im Babyglück: Das Ehepaar ist aktuell in freudiger Erwartung seines zweiten gemeinsamen Kindes. Im Netz nimmt die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin ihre Fans während ihrer Schwangerschaft fleißig mit und gewährt regelmäßig private Einblicke – wie auch jetzt. In ihrer Instagram-Story teilt die werdende Dreifachmama einen neuen Bikini-Schnappschuss von sich am Strand. Dabei sticht vor allem ihr großer Bauch ins Auge. "Das Baby wächst", schreibt Kim dazu.

Dass Kim erneut schwanger ist, hatte sie im Oktober vergangenen Jahres mit einem goldigen Social-Media-Beitrag verkündet. Zu den Worten "Neues Kapitel" teilte sie ein Video, in dem ein Zusammenschnitt aus dem Leben ihrer Familie zu sehen war. Der Clip endete mit einem Polaroid, auf dem sie und ihr Schatz Alex gemeinsam posieren und Kim erstmals öffentlich ihren Babybauch präsentiert.

Die frühere DSDS-Kandidatin und ihr Partner sind seit August 2021 miteinander verheiratet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat Kim bereits eine Tochter namens Golda. Aus der Beziehung mit ihrem früheren Dschungelcamp-Kollegen Rocco Stark (38) hat sie außerdem ein weiteres Mädchen, das auf den Namen Amelia (11) hört. Auch Alexander hat einen Sohn namens Elan aus einer früheren Beziehung.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im Dezember 2024

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

