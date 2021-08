Kim Gloss (28) und Alexander Beliaikin melden sich bei ihren Fans! Schon vor einigen Tagen sind die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Verlobter nach Rom gereist: Denn dort wollen sie sich das Jawort geben. Die Feier soll über drei Tage lang gehen und hat heute begonnen. Im Netz gaben die beiden ihren Fans bereits erste Einblicke – und teilten nun auch das erste gemeinsame Hochzeitsfoto!

Sowohl Kim als auch Alex posteten in ihren Instagram-Storys mehrere Bilder davon, wie sie sich fertigmachen und auf die Zeremonie vorbereiten. Vor Kurzem veröffentlichte Alex ein Selfie, auf dem er und seine Liebste erstmals gemeinsam an ihrem großen Tag zu sehen sind: Sie sitzen offenbar im Auto und lächeln leicht in die Kamera. Kim trägt ein weißes Kleid und Alex einen beigefarbenen Anzug.

Vorab hatte Kim bereits ausgeplaudert, dass sie während des Events nicht nur ein Kleid tragen wird. "Es werden mehrere Kleider sein, wie viele verrate ich noch nicht", teaserte die Influencerin in ihrer Instagram-Story an. Immerhin stehen ja auch eine Menge Punkte auf dem Programm. Heute, am ersten Tag findet die standesamtliche Trauung statt, am morgigen zweiten Tag dann die religiöse Vermählung und übermorgen, am dritten Tag, wird nach polnischer Tradition nachgefeiert.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Zukünftigen Alex Beliaikin in Rom

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Alexander Beliaikin und ihre Kinder

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Partner Alexander

