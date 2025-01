Joshua Jackson bleibt trotz abgebranntem Haus positiv

Der Schauspieler Joshua Jackson (46), bekannt aus der Serie Dawson's Creek, hat sein Zuhause im kalifornischen Topanga Canyon durch die verheerenden Waldbrände verloren. In einem Statement, das er dem People Magazine zukommen ließ, erklärte Joshua, dass sein materieller Besitz nicht seine Priorität ist: "Das Wichtigste ist, dass alle Menschen, die mir am nächsten stehen und von dem Feuer betroffen sind, wohlauf sind. Meine Tochter, meine Familie und meine Nachbarn haben es alle heil überstanden. Leider hat mein schönes Haus die Brände nicht überstanden. Aber heute habe ich das unglaubliche Glück, von den Menschen umgeben zu sein, die ich liebe."

Das Haus hatte für ihn dennoch eine besondere emotionale Bedeutung: Es war einst sein Elternhaus. Nach der Scheidung seiner Eltern, als Joshua acht Jahre alt war, zog die Familie nach Kanada. Im Jahr 2001 kaufte der Schauspieler die Immobilie für rund zwei Millionen Dollar von dem neuen Besitzer zurück. Die Waldbrände in Kalifornien zerstörten das Anwesen komplett und wüteten in der Region großflächig. Joshua ist in Hollywood nicht der einzige Betroffene: Auch Stars wie Mandy Moore (40), Anna Faris (48), Jeff Bridges (75) und Mel Gibson (69) verloren in den Flammen ihr Zuhause.

Für Joshua hielt das nun verlorene Haus eine Fülle an Erinnerungen bereit. Besonders bewegend war für ihn die Rückkehr in sein einstiges Kinderzimmer, das zuletzt von seiner vierjährigen Tochter Juno bewohnt wurde. Den Verlust der Immobilie empfindet er als schmerzhaft, doch die Sicherheit seiner Liebsten steht für den Schauspieler klar im Vordergrund.

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

