Joshua Jacksons Tochter ist nicht gerne mit ihm am Film-Set

Joshua Jackson (46) hat kürzlich verraten, dass er seine fünfjährige Tochter Juno zum Set seines neuen Films "Karate Kid: Legends" mitgenommen hat – eine Entscheidung, die sich als weniger durchdacht herausstellte, als zunächst angenommen. Der Schauspieler, der in dem Film den ehemaligen Boxchampion Victor spielt, erzählte bei der Premiere am 27. Mai gegenüber People Magazine, dass er Juno mit nach Montreal genommen hatte, wo die Dreharbeiten stattfanden. Was als gemeinsame Familienreise geplant war, wurde schnell zum Problem, als er sie zu einer Kampfszene mitnahm. "Es war wirklich dumm, sie gerade dahin mitzunehmen", gab Joshua zu. "Sie fand es überhaupt nicht gut, ihren Papa verprügelt zu sehen."

Im Ferienprogramm seiner Tochter stehen jedoch deutlich entspanntere Pläne an. Kurz vor ihrem bevorstehenden Abschluss aus der Vorschule möchte Joshua ihr ein paar schöne Ferienerlebnisse ermöglichen – unter anderem mit einem Besuch im Sommerlager. Das Erlebnis am Filmset hinterlässt dabei nicht nur bei seiner Tochter Spuren, sondern auch bei ihm selbst. Für seine Rolle in "Karate Kid: Legends" musste der Schauspieler rund neun Kilogramm zunehmen – eine Herausforderung, die er etwas unterschätzt hatte. Trotz der vermeintlich angenehmen Vorstellung, täglich 4.000 Kalorien zu sich zu nehmen, beschrieb Joshua die Erfahrung als anstrengend und kräftezehrend. "Das war härter, als ich erwartet hatte", gestand er.

Neben den beruflichen Herausforderungen meistert Joshua auch sein Privatleben in einem neuen Rahmen. Als Vater steht für ihn das Wohl seiner Tochter klar im Mittelpunkt – ein Anliegen, das er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Jodie Turner-Smith (38) teilt. Die Schauspielerin betonte in der Vergangenheit, wie wichtig ihr ein stabiles Umfeld für Juno ist. Beide bemühen sich um ein harmonisches Co-Parenting, bei dem stets das Wohl ihrer Tochter an erster Stelle steht. Dass ihnen das trotz der Trennung gut gelingt, zeigt nicht zuletzt der respektvolle und liebevolle Umgang, den sie weiterhin miteinander pflegen.

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im März 2023

