Joshua Jackson fordert Änderung des Sorgerechts für Tochter

Joshua Jackson (46) hat jüngst einen Eilantrag auf Änderung des Sorgerechts eingereicht. Der Schauspieler beschuldigt seine Ex-Frau Jodie Turner-Smith (38), die gemeinsame fünfjährige Tochter Juno ohne seine Zustimmung an einer neuen Schule angemeldet zu haben. Er beantragte, dass das Gericht anordnet, Juno solle ihre bisherige Schule weiterhin besuchen dürfen. Zudem fordert er, dass Schulwechsel zukünftig nur mit der Zustimmung beider Elternteile möglich sind. Laut Joshua scheint seine Ex-Partnerin wenig Rücksicht auf die Anpassungsschwierigkeiten, die ein Schulwechsel mit sich bringen könnte, zu nehmen – ein Vorwurf, der in seiner eidesstattlichen Erklärung dokumentiert wurde. Der Antrag wurde am 30. Mai 2025 eingereicht, wie dem Magazin People vorliegende Gerichtsdokumente belegen.

Die Auseinandersetzung um die Schulwahl ist nicht der erste Streitpunkt nach ihrer Scheidung. Obwohl Jodie gemäß früheren Vereinbarungen das Recht zugesprochen wurde, die endgültige Entscheidung zur Bildung ihrer Tochter zu treffen, war sie laut Dokumentation verpflichtet, im Vorfeld mit Joshua Rücksprache zu halten. Der Konflikt scheint jedoch Teil einer größeren Thematik zu sein. Joshua äußerte Bedenken, dass Junos Schulwechsel nur ein Schritt sein könnte, um der Tochter ein unstetes Leben an der Seite von Jodie zuzumuten. Vertreter der beiden Parteien haben bisher keine Stellungnahmen abgegeben.

Joshua und Jodie lernten sich 2018 kennen und schlossen 2019 den Bund fürs Leben. Schon im folgenden Jahr erlebten sie mit der Geburt ihrer Tochter Juno ihr familiäres Glück. Doch die Ehe hielt nur vier Jahre, bevor Jodie die Scheidung einreichte, die 2025 abgeschlossen wurde. Das gemeinsame Sorgerecht für Juno wurde ihnen zunächst zugesprochen, gekoppelt an Vereinbarungen über die Kostenaufteilung und Rechte, wie unter anderem InTouch berichtete. Trotz der Spannungen scheint beiden Eltern das Wohl ihres Kindes am Herzen zu liegen, wie die aktuelle Diskussion erneut unterstreicht.

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith, März 2022

Getty Images Joshua Jackson, März 2025

