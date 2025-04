Nach Trennung: Datet Marion Popp jetzt wieder Ex Marcus?

Marcus Höfl und Marion Popp waren vor knapp zwei Jahrzehnten ein Liebespaar. Trotz eines gemeinsamen Kindes trennten sich ihre Wege: Der Sportmanager verließ Marion für den Skistar Maria Höfl-Riesch (40) – Marion hingegen heiratete den Ex-DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach (74). Inzwischen sind beide von ihren neuen Partnern getrennt. Viele Jahre lang herrschte zwischen dem Ex-Paar nur spärlicher Kontakt – wie Bild nun erfahren haben will, sollen sie sich inzwischen aber wieder deutlich besser verstehen. Die frisch getrennte Marion wurde demnach mehrfach gemeinsam mit Ex Marcus in Kitzbühel gesehen.

Bandeln Marcus und Marion etwa wieder miteinander an? Ob an den Gerüchten etwas dran ist oder sich zwischen ihnen inzwischen einfach eine gute Freundschaft entwickelt hat, ist nicht bestätigt. Dass sie in den vergangenen Jahren nicht oft miteinander gesehen wurden, soll laut Bild-Informationen vor allem an dem Verhältnis der beiden Frauen gelegen haben. Die Sportlerin und der Investor heirateten im Jahr 2011 – vergangenen August gaben sie ihre Trennung und im darauf folgenden Januar ihre einvernehmliche Scheidung bekannt.

Während Marcus bereits seit einigen Monaten wieder auf dem Single-Markt unterwegs ist, wurde die Trennung von Marion und ihrem Wolfgang erst vor wenigen Tagen bekannt. 2014 wurden Marcus' Ex und der vierzehn Jahre ältere Wolfgang ein Paar. Im Herbst 2023 gaben sie sich sogar das Jawort – das Eheglück hielt aber nicht viel länger als ein Jahr. "Es war der Wunsch meiner Frau. Marion ist ausgezogen. Mir tut das Ende unserer Ehe sehr leid und auch sehr weh", verriet der Fußballfunktionär gegenüber Bild.

Getty Images Marcus Höfl und Maria Höfl Riesch im August 2023 in Hamburg

Getty Images Marion Popp und Wolfgang Niersbach im Januar 2023

