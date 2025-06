Zurück zur Ex? Marcus Höfl spricht über Beziehungsstatus

Sportmanager Marcus Höfl hat jüngst mit einem augenzwinkernden Kommentar Spekulationen befeuert, dass es zwischen ihm und seiner Ex-Frau Marion Popp möglicherweise ein Liebes-Comeback geben könnte. "Sagen wir mal, glücklicher Vater mit flexiblem Familienmodell", verriet der 51-Jährige in einem Interview mit Gala. Seine Trennung von der ehemaligen Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch (40) liegt knapp ein Jahr zurück, auch Marion Popp (50) hat erst kürzlich ihre Ehe mit Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach (74) beendet. Das Paar teilt zwei gemeinsame Söhne und scheint in jüngster Zeit wieder enger in Kontakt zu stehen.

Auch abseits der privaten Details ist bei Marcus Höfl viel in Bewegung. Der Sportmanager verbringt derzeit Zeit in seinem neuen Haus in Kitzbühel, das er als "Wohlfühloase" beschreibt, und hat kürzlich eine Wohnung in New York erworben. "Ich sehe meine Zukunft vermehrt dort", erklärte er im Gespräch. In der US-Metropole wolle er sich ein neues Zuhause schaffen und sich den Plänen und der Einrichtung widmen, was ihm viel Freude bereite. Der Sommer soll vor allem im Zeichen seiner Projekte und seines neuen Lebens in Kitzbühel stehen.

Marcus und Marion verbindet eine langjährige Geschichte. Vor rund 20 Jahren waren die beiden ein Paar und wurden Eltern. Dann trennten sich ihre Wege allerdings – bis jetzt? Gerüchten zufolge haben sie in den vergangenen Monaten viel Zeit miteinander verbracht – von gemeinsamen Feiertagen bis hin zu Urlaubsreisen. Es wird berichtet, dass Marion häufiger in Marcus' Haus in Kitzbühel gesichtet wurde. Auf eine offizielle Bestätigung des Liebes-Comebacks müssen sich die Fans aber wohl noch gedulden.

Getty Images Marion Popp

Instagram / marcushoefl Marcus Höfl, Luca Popp und Marion Popp, Mai 2025

