Marcus Höfl trauert um seinen verstorbenen Vater Herbert

Marcus Höfl trauert um seinen Vater Herbert Höfl, der bereits am 14. Februar verstorben ist. Der Manager und Ex-Mann von Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch (40) teilt diese traurige Nachricht mit seinen Followern auf Instagram und schildert in bewegenden Worten seine Gefühle. "Während ich diese Zeilen schreibe, fließen Tränen, doch es hilft, loszulassen", schreibt Marcus in seinem emotionalen Post. Zudem deutet er an, dass sein Vater an einer unheilbaren Krankheit litt. "Ich kann es noch immer nicht fassen – alles ging so schnell. Viel zu schnell! Das Schmerzhafteste ist die Endgültigkeit", beschreibt er sein Empfinden angesichts des Abschieds und fügt hinzu, Herbert bleibe immer in den Herzen der Familie.

In seinem Post betont Marcus gleichzeitig die Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre und erinnert an die vielen schönen Momente, die er mit seinem Vater erleben durfte. Seinen Abschied schließt er mit den Worten "Mach's gut, Dad" und ergänzt mehrere rote Herzen. Ob ihm in dieser schweren Zeit auch seine Ex-Frau Trost spenden wird, bleibt unklar. Die beiden trennten sich nach 14 Jahren Ehe einvernehmlich und galten in ihrem Umfeld stets als harmonisches Paar. Selbst der zuständige Richter zeigte sich damals von der friedlichen Trennung überrascht, als er die Scheidung im Januar offiziell machte.

Marcus beschreibt seinen Vater Herbert als einen lebensfrohen und bescheidenen Menschen. Über Marcus' Familie abseits der Öffentlichkeit ist wenig bekannt. Der emotionale Abschied zeigt jedoch, wie eng die Beziehung zu seinem Vater gewesen sein muss. Maria äußerte sich bisher nicht zum Verlust des Mannes, der lange Jahre ihr Schwiegervater war. Die ehemalige Spitzensportlerin hat inzwischen eine neue Beziehung bestätigt, doch sie und Marcus zeigten sich in der Vergangenheit immer als ein eingespieltes Team.

Hannes Magerstaedt/ Getty Images Marcus Höfl und Maria Höfl-Riesch auf der "McDonald's Charity Gala" 2017

Instagram / mariahoeflriesch Marcus Höfl und Maria Höfl-Riesch im August 2024

