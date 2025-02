Andrew Scott erinnert sich an schmerzhafte SAG Awards 2020

2020 waren die Screen Actors Guild Awards für Andrew Scott (48) wohl eine der unangenehmsten Erfahrungen seit langem. Eigentlich ist die Preisverleihung ein Event voller Glamour und guter Stimmung. In dem Jahr erlebte der Schauspieler den Abend aber mit Schmerzen – denn er kam mit einem Nierenstein zu dem Event. "Ich weiß nicht, ob jemand schon einmal die Erfahrung gemacht hat, einen Nierenstein zu haben, aber der Schmerz ist intensiv. [...] Ich saß im hinteren Teil des Raumes und krümmte mich vor Schmerzen", erinnert Andrew sich bei der diesjährigen Verleihung im Gespräch mit Variety.

Für den Iren sei die Erfahrung nicht ganz neu gewesen und weil er schon einmal einen Nierenstein gehabt hätte, sei ihm auch bewusst gewesen, dass er dringend ärztliche Hilfe benötigt habe. Dennoch bekam das Publikum nichts von seinem Problem mit. Ganz der Profi stand Andrew die SAG Awards durch, bis sich die Gelegenheit geboten hatte, mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme zu fahren. Um ihn herum gab es allerdings jede Menge Chaos, das nicht im TV gezeigt wurde: Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (39) habe ihn noch mit Wasser versorgt und den Krankenwagen hätte er erst nach der Dankesrede von Preisträgerin Laura Dern (58) bestiegen.

2025 lief es besser und Andrew war sogar selbst für einen SAG Award nominiert, gewann aber nicht. Er hatte Chancen in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer einem Fernsehfilm oder Fernsehserie" für seine Hauptrolle in der Thrillerserie "Ripley", eine Neuinterpretation des Romans "Der talentierte Mr. Ripley". Darin spielt der 48-Jährige den soziopathischen Betrüger Tom Ripley. Eine Rolle, die alles andere als leicht gewesen sei, wie Andrew in einem Gespräch mit Vanity Fair erklärte: "Ich fand es geistig und körperlich wirklich schwer. Das ist einfach die Wahrheit." In seiner Filmografie finden sich neben der Serie aber auch Blockbuster wie James Bond 007: Spectre, "Back in Action" und zuletzt das queere Drama "All of Us Stranger", in dem Andrew neben Paul Mescal (29) die Hauptrolle spielt.

Getty Images Andrew Scott, Schauspieler, April 2024

Getty Images Andrew Scott und Paul Mescal bei der Weltpremiere von "Gladiator II" in London

