Trotz harter Dreharbeiten: Paul Mescal gab Rauchen nicht auf

Paul Mescal (28) brachte sich für den Dreh von "Gladiator II" in körperliche Höchstform – doch ein paar ungesunde Angewohnheiten konnte er einfach nicht lassen. "Ich habe viel Hühnchen gegessen und schwere Sachen gehoben", erzählt der Schauspieler von seiner Fitnesstransformation in der "Graham Norton Show". Sein Trainer soll ihn wie ein Hai umkreist und einen anstrengenden Work-out-Plan ausgeklügelt haben. Zwei Dinge ließ sich der Ire allerdings nicht nehmen: "Ich habe alles getan, was er von mir verlangt hat, aber ich trinke und rauche gerne, also habe ich in diesen Bereichen eine Grenze gezogen."

Seine Rolle in dem Film bekam der 28-Jährige, nachdem er nur 30 Minuten lang in einem Zoom-Anruf mit dem Regisseur Ridley Scott (86) gesprochen hatte. "Ridley verschwendet keine Zeit", erklärt der "Normal People"-Darsteller. "Ich dachte, es würde Kameratests und Vorsprechen geben, aber wir haben eine halbe Stunde lang gezoomt, zehn Minuten über die Rolle gesprochen und dann 20 Minuten über gälischen Fußball, seinen Hund und seine Frau." Eine Woche später soll der Regisseur ihm die Rolle dann angeboten haben: "Ich glaube, er handelt am Set und in der Freizeit einfach nach seinem Instinkt und ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist."

Paul tritt in der lang erwarteten Fortsetzung in die Fußstapfen von Russell Crowe (60), dessen Sohn er spielt. Der Film handelt von Ereignissen, die über 20 Jahre nach dem ersten Teil geschehen. Der Charakter des "All of Us Strangers"-Schauspielers, Lucius Verus, wurde wie sein Vater Maximus in die Sklaverei gezwungen und tritt als Gladiator an, um sich seine Freiheit zu verdienen. An der Seite von Paul spielen außerdem Stars wie Pedro Pascal (49) und Denzel Washington (69). "Gladiator II" kommt am 14. November, 24 Jahre nach dem ersten Teil, in die Kinos.

Anzeige Anzeige

Instagram / pascalispunk Paul Mescal, Schauspieler

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Russell Crowe in "Gladiator"

Anzeige Anzeige