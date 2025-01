Diese Kandidaten würden im Dschungelcamp 2025 blankziehen

Schon wieder ist ein Jahr rum und es heißt bereits zum 18. Mal: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Auch wenn die Stars unter freiem Himmel schlafen müssen und der Komfort hier nicht an erster Stelle steht, wird ihnen die Körperpflege natürlich nicht verwehrt. Doch zahlreiche Kameras beobachten ganz genau, was die Dschungelcamp-Teilnehmer unter dem laufenden Wasserstrahl so treiben. Im RTL-Interview verraten ein paar der Promis, ob sie sich für eine Dusche nackt ausziehen würden oder sich doch in Badekleidung waschen. "Es muss jetzt nicht sein. Ich muss jetzt niemandem meinen Dödel zeigen, aber sag niemals nie", plaudert Timur Ülker (35) aus.

Pierre Sanoussi-Bliss ist im Gegensatz zum GZSZ-Star ein wenig deutlicher in seiner Meinung. "Ich mache seit über 40 Jahren – ob mich Leute dabei erkennen oder nicht, ist mir egal – nackt auf Hiddensee Urlaub. Jeden Sommer. Ich habe damit kein Problem. Mich gibt es nackt im Film und überall", stellt der Schauspieler klar. Edith Stehfest hingegen würde sich wohl gerne nackt duschen, hält sich allerdings aus einem bestimmten Grund doch lieber bedeckt. "Ich würde am liebsten, dass es vollkommen egal ist, wie viel ich anhabe, weil es einfach Körper sind. Und Körper im Erotischen ist was anderes als Körper unter der Dusche. Da ich aber weiß, dass die meisten Leute das nicht differenzieren können, werde ich darauf achten, möglichst bedeckt und trotzdem sauber werdend zu duschen", erklärt die Frau von Eric Stehfest (35). Ähnlich sieht es Yeliz Koc (31). Auch die Reality-TV-Bekanntheit möchte sich ungern entblößen, doch in ihrer Rechnung gibt es ein kleines, großes Problem: "Klar – meine Brüste sind riesig, die kann ich nicht so verstecken."

Wie sieht es bei Anna-Carina Woitschack (32) aus? Immerhin ließ die Schlagersängerin bereits im Playboy die Hüllen fallen. "Ich bin froh, dass ich keine Vorurteile habe. Ich habe keine Erfahrung im Reality-TV-Bereich. Daher plane ich nicht, eine bestimmte Rolle einzunehmen. Ich gehe mit denselben Werten in den Dschungel, die ich jeden Tag lebe. Dadurch, dass ich im Playboy war, habe ich kein Problem damit", erklärte sie im Gespräch mit Bild. Ihre Brüste kenne ja sowieso schon jeder.

RTL / Boris Breuer Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL / Boris Breuer Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Staffel vom Dschungelcamp

