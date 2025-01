Zieht Anna-Carina Woitschack etwa im Dschungelcamp blank?

In wenigen Tagen zieht Anna-Carina Woitschack (32) ins Dschungelcamp. Für die Schlagersängerin ist das der erste Auftritt in einem Reality-TV-Format. Doch das sollte kein Problem für die Ex von Stefan Mross (49) sein, wie sie im Bild-Interview verrät: "Ich bin froh, dass ich keine Vorurteile habe. Ich habe keine Erfahrung im Reality-TV-Bereich. Daher plane ich nicht, eine bestimmte Rolle einzunehmen. Ich gehe mit denselben Werten in den Dschungel, die ich jeden Tag lebe." Dass Kameras jede Bewegung aufzeichnen und dabei eventuell auch mal Nacktaufnahmen entstehen könnten, sieht Anna-Carina locker. "Dadurch, dass ich im Playboy war, habe ich kein Problem damit", erklärt sie und fügt hinzu: "Meine Brüste kennt doch sowieso schon jeder."

Im Gegensatz zu den Kameras könnte ein Thema eventuell schon zu Anna-Carinas Problem werden: Ratten. "Aber sie gehören natürlich zum Dschungel dazu, ebenso Schlangen und Spinnen. Vielleicht bin ich von mir selbst überrascht, dass ich diese Ängste überwinden kann", erzählt sie gegenüber der Zeitung. Trotz ihrer Ängste schafft es die 32-Jährige, in Ausnahmesituationen ruhig zu bleiben: "Wo andere hektisch werden in Stresssituationen, bleibe ich relativ ruhig. Das ist meine Stärke. Darauf hoffe ich bei den Prüfungen."

Fürs Dschungelcamp nimmt sich Anna-Carina vor, Konflikte zu lösen, wenn welche auftreten. "Ich bin weder eine Krawallbürste noch streitsüchtig. Ganz im Gegenteil, ich liebe es, wenn harmonische Menschen um mich herum sind. Und darauf hoffe ich auch, dass wir da zusammenhalten, weil letztlich entscheiden auch die Zuschauer", weiß die Musikerin. Vermissen wird sie ihren Freund Daniel und die täglichen Anrufe bei ihren Eltern: "Das ist ein Ritual. Ich frage, wie geht es Papa, wie geht es Mama. Danach ist die Welt in Ordnung. Dieses Gefühl, gar nicht zu wissen, was da draußen gerade los ist, wird hart für mich. Ich werde wahrscheinlich schnell Heimweh entwickeln."

Rolf-Peter Stoffels / Future Images / ActionPress Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack im Dezember 2024

