Extremhobby: Dieser Ex-DFB-Star wandert halbnackt im Schnee

Einige mussten sicherlich zweimal hinschauen, bevor sie erkannten, um welchen einstigen Fußballstar es sich in diesen Aufnahmen handelt: um Ex-Nationalkicker André Schürrle (34). Dieser beendete im Jahr 2020 seine aktive Karriere als Fußballprofi. Doch das bedeutet nicht, dass er es deshalb nun ruhiger angehen lässt. Im Gegenteil: André setzt seither auf Schneewanderungen. Auf diesen Extremausflügen trägt er jedoch kaum etwas – lediglich Shorts, eine Mütze sowie Handschuhe. Auf Instagram gibt er seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein außergewöhnliches Hobby. Momentan befindet sich André in Polen, wo er ein weiteres Mal seine körperlichen Grenzen austestet.

In den Videos und Bildern wird deutlich, dass André die Survival-Trips mit Schnee, Eis und Minusgraden über alles liebt. "Bequemlichkeit ist die schlimmste Sucht!", erklärte der 34-Jährige in einem seiner Posts. Während der Schneewanderungen ist er zudem nicht allein, sondern mit einer ganzen Gruppe unterwegs. Dass der zweifache Vater mal ein Fußballer war, lässt sich nun nur noch erahnen – stattdessen ist er jetzt als Extremsportler unterwegs. Auch Marathonläufe und das Bergsteigen haben es ihm angetan.

Zu Andrés größten Erfolgen als Profifußballer gehört sicherlich der Gewinn der Fußball-WM im Jahr 2014 in Brasilien. Während seiner aktiven Karriere passierte er einige Stationen wie Bayer 04 Leverkusen, FC Chelsea oder auch Borussia Dortmund. Privat ist der in Ludwigshafen am Rhein Geborene seit 2018 mit seiner Frau Anna verheiratet. Zusammen haben André und das Model zwei Kinder – eine Tochter und einen Sohn.

Instagram / andreschuerrle Ex-Fußballstar André Schürrle und seine Wandergruppe

Instagram / andreschuerrle André Schürrle und seine Frau Anna im Januar 2023

