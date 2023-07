Im Schnee: André Schürrle besteigt halb nackt einen Berg!

Was hat er sich dabei gedacht? André Schürrle (32) begann seine Fußballkarriere schon mit fünf Jahren. Als Teenager war er dann ins Nachwuchszentrum Mainz 05 gewechselt und durfte einige Jahre später sein erstes Bundesligaspiel für den Verein spielen. Seine Karriere gipfelte in der WM 2014, in der er sogar das Siegtor von Mario Götze (31) vorbereitete. Inzwischen hat er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt, doch sportlich ist er immer noch unterwegs: André ist halb nackt auf einen Berg gestiegen!

Davon teilt er jetzt ein kurzes Video bei Instagram. Bei völliger Dunkelheit stapft André nur mit einer kurzen Trainingshose und Wanderschuhen bekleidet durch den Schnee, während seine Stirnlampe ihm den Weg leuchtet. "2 Uhr morgens, Stille, völlig erschöpft, noch 5 Stunden bis zum Gipfel, kalt, Millionen Fragen im Kopf...", schreibt der Ex-Kicker zu dem Clip.

Zuletzt machte der Sportler jedoch mit weniger skurrilen Nachrichten auf sich aufmerksam: Im Juli 2021 verkündeten der damals 30-Jährige und seine Frau Anna deren erneute Schwangerschaft. Nur wenige Monate später gab er dann die freudigen Neuigkeiten preis: Seine zweite Tochter Bodhi erblickte Mitte November das Licht der Welt.

Anzeige

Instagram / andreschuerrle André Schürrle, Juli 2023

Anzeige

Getty Images André Schürrle, Ex-Fußballer

Anzeige

Instagram / andreschuerrle André Schürrles Kinder Kaia und Bodhi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de