Diese Promis freuen sich für André (30) und Anna Schürrle (33)! Der Ex-Fußballer und die Influencerin krönten ihr Liebesglück nicht nur mit ihrer Traumhochzeit im Jahr 2018 – sondern auch schon mit gemeinsamem Nachwuchs. Seit April 2019 erfreuen sie sich an ihrem Töchterchen Kaia. Letztere hat jetzt sogar ein Geschwisterchen bekommen. Denn Anna ist erneut Mutter geworden, wie sie nun im Netz verkündet hat. Unter dem Beitrag gratulieren nun zahlreiche Stars zu den tollen Baby-News!

Auf Instagram teilte die Zweifach-Mama bereits ein Bild von sich und ihrem Neugeborenen namens Bodhi. Viele Bekanntheiten zeigten sich total entzückt von dem Schnappschuss – unter anderem die GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde (26): "Glückwunsch ihr Süßen", schrieb sie und fügte viele Herzchen hinzu. Auch die Models Ann-Kathrin Götze (31) und Lorena Rae (27) verdeutlichten ihre Freude mit Herz-Emojis.

Andere Influencerinnen wie Anna Wilken (25) hinterließen ebenfalls liebevolle Kommentare – so auch Svenja Holtmann: "Oh wow, wie schön. Herzlichen Glückwunsch und eine wundervolle Kennenlernzeit zu viert", wünschte ihnen die Ex von Schauspieler Til Schweiger (57).

Instagram / sharypova_nna Anna Schürrle und ihr Baby Bodhi

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann

