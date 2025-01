Natalie O'Hara wünscht sich ein Musical von "Der Bergdoktor"

Die Schauspielerin Natalie O'Hara (48), bekannt für ihre Rolle als Susanne Dreiseitl in der ZDF-Serie Der Bergdoktor, hat spannende Neuigkeiten zur Zukunft der beliebten Serie verraten. Wie sie im Interview mit Ruhr24 erklärt, sind die Dreharbeiten für weitere Staffeln schon langfristig geplant. Seit 18 Jahren ist Natalie Teil des Formats und schätzt die enge Zusammenarbeit mit dem Haupt-Cast, der seit Beginn unverändert geblieben ist. "Wir sind, soweit ich weiß, noch für mehrere Jahre fest geplant", so Natalie, die die Arbeit am Wilden Kaiser, einer atemberaubenden Berglandschaft in Tirol, weiterhin als "ein großes Geschenk" empfindet.

Eine Sache bleibt jedoch vorerst ein Traum von Natalie: Eine Musical-Folge, wie sie sie bereits vor Jahren vorgeschlagen hatte, sei zunächst nicht in Planung. Und das, obwohl sie und viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Ensemble über musikalische Talente verfügen. "Bei uns singen eigentlich alle im Haupt-Cast: Mark (59), Rebecca und Ronja (28) haben CDs veröffentlicht, Hans (55) kann eh super singen, Heiko auch, Moni (73) hat schon die weibliche Hauptrolle in 'Anatevka' gesungen und ich habe ja eine abgeschlossene Musicalausbildung. Deswegen hätte ich das sehr lustig gefunden, wenn man sich das getraut hätte", erzählt Natalie.

Abseits ihrer Arbeit schätzt Natalie die besondere Beziehung zu ihren Kollegen, insbesondere zu Hans und dessen Ehefrau Susanne. Die beiden gehören mittlerweile zu ihren engen Freunden: "Das klappt auch zu viert hervorragend", betont sie. Einen Einfluss darauf, wie es für ihren Charakter Susanne weitergeht, hat Natalie nicht, jedoch betont sie: "Am Set bringe ich mich ein und innerhalb der Szenen kann ich auch mal Dinge ändern, wenn ich gut argumentiere." Die enge Bindung zu ihren Kollegen und das malerische Ambiente des Wilden Kaisers machen jede Staffel zu einem beruflichen Highlight für sie.

ZDF/Erika Hauri Natalie O'Hara und Andrea Gerhard in "Der Bergdoktor"

ZDF / Erika Hauri Hans Sigl alias "Der Bergdoktor"

