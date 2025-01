Heiko Ruprecht sieht Tim Oliver Schultz bei "Der Bergdoktor"

Heiko Ruprecht, bekannt aus der Erfolgsserie Der Bergdoktor hat in einem Interview mit Ippen.Media verraten, welchen Schauspielkollegen er sich als Gaststar in der Serie wünschen würde. Seine Wahl fällt auf Tim Oliver Schultz (36), der durch Produktionen wie Club der roten Bänder bekannt wurde. Die beiden Schauspieler standen jüngst für die RTL-Krimireihe "Alpentod – Ein Bayern-Krimi" gemeinsam vor der Kamera. "Das ist ein ganz toller junger Kollege, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und der ein ganz wunderbarer, ernsthafter und energievoller, freudvoller Spieler ist.", beschreibt Heiko den jungen Schauspieler.

Die 18. Staffel von "Der Bergdoktor" läuft derzeit im ZDF, doch Tim Oliver Schultz gehört bisher noch nicht zum Cast. Laut Heiko könnte dies jedoch in Zukunft anders aussehen, denn eine Rolle für den Schauspieler habe er schon im Kopf. In seiner Vorstellung könnte Tim als junger Tischler auftreten, der am Wilden Kaiser erscheint und dort sowohl berufliche als auch familiäre Herausforderungen meistert. Mit Charme und Lebensfreude solle dieser Charakter laut Heiko beeindruckende Akzente setzen. Ob die Idee bei den Produzenten Anklang findet, bleibt bisher offen.

Abseits ihrer beruflichen Projekte verbindet Heiko und Tim offenbar eine gute persönliche Chemie. Der "Der Bergdoktor"-Star empfand die Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film als großes Vergnügen, woraufhin er Tims Talent und Professionalität in den höchsten Tönen lobte. Tim hingegen ist für seine Vielseitigkeit und Spielfreude bekannt und hat sich in der deutschen Fernsehlandschaft längst einen Namen gemacht. Neben der Aussicht auf eine mögliche Gastrolle zeigt diese Geschichte vor allem, wie viel gegenseitige Wertschätzung unter Schauspielkollegen herrschen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Oliver Schultz im Februar 2020

Anzeige Anzeige

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

Anzeige Anzeige