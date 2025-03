Hans Sigl entscheidet über die Zukunft des "Bergdoktors"

Hans Sigl (55), bekannt aus der beliebten TV-Serie Der Bergdoktor, hat kürzlich in der ZDF-Sendung "Volle Kanne" spannende Einblicke hinter die Kulissen der erfolgreichen Produktion gewährt. Der Schauspieler verriet, dass er maßgeblich in die Entwicklung der Serie eingebunden sei und eng mit den Produzenten Matthias Walther und Katrin Frach zusammenarbeite. Gemeinsam würden sie die groben Handlungsstränge und Figurenentwicklungen jeder Staffel besprechen, bevor die Drehbuchautoren diese weiter ausarbeiten. "Man ist Teil des Ganzen, wir arbeiten auch sehr eng mit unserer ZDF-Redaktion zusammen", erklärte Hans. Die Zusammenarbeit laufe reibungslos – ein Erfolgsrezept, das unter anderem die Tragweite der Serie bis zur 20. Staffel gesichert habe. Sein aktueller Vertrag laufe 2026 aus, und was danach komme, sei noch offen, so der Schauspieler weiter.

Im Finale der 18. Staffel von "Der Bergdoktor" kam es schließlich zu einer entscheidenden Wendung in der Handlung: Die Serienfigur Martin Gruber (54) trat endlich vor den Traualtar. Dass dieser Schritt nach langem Zögern erfolgt ist, sei kein Zufall. In der "NDR Talk Show" sprach Hans Sigl darüber, wie wichtig dieser Meilenstein für die Figur gewesen sei. "Es ist natürlich ein großer dramaturgischer Wendepunkt", erklärte er. Nach 18 Staffeln sei es laut dem Team an der Zeit gewesen, diese Entwicklung zu zeigen, da Martin in der Vergangenheit bereits mehrmals in festen Beziehungen war. "Wir haben gesagt, wir gehen jetzt den Schritt, weil es sich gut anfühlt und weil es stimmig ist", lautete seine Zusammenfassung des entscheidenden Moments.

Privat wie beruflich durchlebt der sympathische Schauspieler vielschichtige Entwicklungen. Hans Sigl, der seit Jahren mit seiner Frau Susanne glücklich verheiratet ist, gilt als bodenständige Persönlichkeit. In Interviews betont er gerne, wie wichtig ihm sein familiäres Umfeld sei. Seine Vollblutrolle bei "Der Bergdoktor" hat er 2008 übernommen und seither maßgeblich geprägt. In Österreich geboren und aufgewachsen, verbindet Hans seine Heimatliebe und Naturverbundenheit oft mit seiner Arbeit – Eigenschaften, die sicherlich dazu beigetragen haben, die Rolle des Martin Gruber so authentisch zu verkörpern.

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

