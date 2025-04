Mischt Stefan Mross etwa bald bei "Die Rosenheim Cops" mit?

Stefan Mross (49), bekannt als Musiker und Moderator der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags", träumt von neuen Herausforderungen. Wie der Schlagerstar im Interview mit dem Magazin Viel Spaß erzählt, könne er sich gut vorstellen, sein schauspielerisches Talent auch abseits der Bühne einzusetzen. Besonders Formate wie Das Traumschiff, "Die Bergretter" oder Der Bergdoktor reizen ihn dabei sehr. "Das würde ich gerne machen oder auch 'Die Rosenheim Cops'", verrät er. Obwohl der 49-Jährige schon Anfragen für "Das Traumschiff" hatte, scheiterten diese bislang an terminlichen Überschneidungen. Doch für Stefan ist klar: "Mal sehen, kommt Zeit, kommt Rat. Es ist natürlich alles ein Zeitfaktor, da ich sehr oft unterwegs bin."

Die Schauspielerei ist für den Entertainer kein unvertrautes Terrain. Schließlich hat er in seiner Show bereits Erfahrung mit Sketchen gesammelt, die ihm laut eigenen Aussagen großen Spaß bereiten. Besonders die Verbindungen zu Kollegen aus der Branche könnten ihm bei seinem Wunsch nützlich sein. So verbindet ihn nicht nur eine Freundschaft mit "Das Traumschiff"-Star Florian Silbereisen (43), sondern auch Bekanntschaften zu Schauspielern wie Ronja Forcher (28) aus "Der Bergdoktor". Sie war bereits mehrfach zu Gast bei "Immer wieder sonntags", woraufhin Stefan schmunzelnd anmerkt: "Jetzt wird es Zeit, dass ich auch mal zum Bergdoktor komme."

Stefan Mross, der bereits als Trompeter und Moderator große Erfolge feiern konnte, hat sich im Laufe seiner Karriere immer wieder neu erfunden. Seit seiner Kindheit steht der gebürtige Bayer im Rampenlicht und begeistert sein Publikum regelmäßig mit seiner Vielseitigkeit. Privat wie beruflich ist der Familienvater kaum zu stoppen – doch auch in seinem vollen Terminkalender scheint Platz für neue Abenteuer zu sein. Ob auf der "Immer wieder sonntags"-Bühne oder vielleicht doch in einer Gastrolle bei "Die Rosenheim Cops": Seine Fans dürfen gespannt sein, wo man den Schlagerstar in Zukunft noch sehen wird.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger

