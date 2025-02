Weitere Staffeln der TV-Serie "Der Bergdoktor" sind geplant

Hans Sigl (55) und seine beliebte TV-Serie Der Bergdoktor bereiten Fans eine große Freude: Daher geht es nicht nur 2026 mit einer neuen Staffel weiter, sondern bereits jetzt gibt es vielversprechende Hinweise auf eine weitere Staffel im Jahr 2027. Die 18. Staffel läuft seit Januar wie gewohnt donnerstags im ZDF und alle Folgen sind bereits vorab in der ZDF-Mediathek verfügbar. Neben den dramatischen Ereignissen, mit denen Staffel 18 endete, äußerte sich Hans Sigl nun gegenüber der Zeitschrift Bunte zu den Zukunftsplänen der Serie: "Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir drehen, und auch nicht die vorletzte." Auch Nathalie O’Hara, die in der Serie die Rolle der Wirtin Susanne Dreiseitl spielt, bestätigte, dass "Der Bergdoktor" noch länger zum festen Programm gehören wird.

ACHTUNG SPOILER! Dieser Beitrag enthält Informationen zum Staffelfinale von "Der Bergdoktor", das am 6. März im ZDF zu sehen sein wird. Besonders das emotionale Finale der 18. Staffel hat die Zuschauer in Atem gehalten: Dr. Martin Gruber überraschte alle mit einer spontanen Hochzeit mit Karin, gespielt von Hilde Dalik. Doch das Glück wurde von einem tragischen Verlust überschattet: Rolf Pflüger, eine zentrale Figur innerhalb der Serie, stirbt den Serientod. Diese dramatische Wendung hinterlässt viele offene Fragen, die möglicherweise in der kommenden Staffel beantwortet werden. Außerdem sorgt der Konflikt zwischen den Familien Gruber und Pflüger weiterhin für Spannung – insbesondere durch Caro, die alles andere als versöhnlich wirkt.

Die Erfolgsserie läuft seit fast zwei Jahrzehnten und hat sich mit ihren beeindruckenden Bildern am Wilden Kaiser und den berührenden Geschichten zu einem festen Bestandteil des ZDF-Programms etabliert. Hans, der die Hauptfigur Dr. Martin Gruber spielt, hat sich als charismatischer Publikumsliebling bewährt. Ronja Forcher (28), die als Lilli Gruber neben Hans groß geworden ist, hat nicht nur vor der Kamera, sondern auch mit einem Musikalbum und ihrer Autobiografie beeindruckt. Fans können zudem die Drehorte in Ellmau besuchen oder Fanveranstaltungen erleben, die regelmäßig stattfinden. Die Aussicht auf eine mögliche 20. Staffel im Jahr 2027 dürfte nun für noch mehr Vorfreude sorgen.

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

Getty Images Ronja Forcher bei der Jose Carreras Gala 2024

