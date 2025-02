Hans Sigls Frau Susanne war mal mit diesem Promi verheiratet

Hans Sigl (55), bekannt durch seine Hauptrolle in der ZDF-Erfolgsserie Der Bergdoktor, ist seit Juni 2008 mit seiner Frau Susanne verheiratet. Gemeinsam feiern die beiden dieses Jahr ihren 17. Hochzeitstag. Der Schauspieler und die Fotografin treten nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, überraschen ihre Fans jedoch hin und wieder mit Schnappschüssen auf Instagram. "Das bedarf keiner Worte", schrieb Hans im Oktober 2022 unter ein Bild, das das Paar innig und lächelnd zeigt. Neben ihrer Beziehung pflegt Susanne auch Hans’ Social-Media-Auftritt, indem sie oft als Fotografin hinter der Kamera steht.

Susanne Sigl feierte in den Achtziger- und Neunzigerjahren als Musikerin Erfolge und schrieb Hits für NDW-Stars wie Peter Schilling (69) oder die Münchner Freiheit. Vor ihrem Hans war sie sieben Jahre mit dem Musiker Hubert Kah (63) verheiratet. Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor: Jonas Kemmler, ein Musiker, und Niklas, der als Make-up-Artist arbeitet. Gemeinsam mit Hans bildet Susanne heute eine glückliche Patchwork-Familie in Oberbayern. Der Schauspieler brachte mit seinen Kindern Nepomuk Jim und Stieftochter Joana ebenfalls zwei Kinder in die Ehe ein. Trotz der Patchwork-Herausforderungen einer großen Familie schwärmt Hans von seinem Eheglück und betonte gegenüber der Bild, dass vor allem unterschiedliche Sichtweisen in der Ehe "ein großes Glück" seien.

Die "Bergdoktor"-Ehefrau bringt nicht nur Erfahrung als Musikerin mit, sondern arbeitet auch als Werbefilmproduzentin. Zudem tritt das Paar hin und wieder gemeinsam im Rampenlicht auf: So gewannen sie 2021 zusammen in einer Promi-Ausgabe von "Das Quiz mit Jörg Pilawa" stolze 30.000 Euro, die sie an die Organisation Sea-Watch spendeten. Hans, der privat offenbar mehr Glück in der Liebe hat als sein Serien-Charakter, genießt sein Familienleben in vollen Zügen und teilte t-online mit, dass er seine Frau sogar mit auf eine einsame Berghütte nehmen würde – obwohl er sich auch gerne Zeit für sich allein nimmt.

Anzeige Anzeige

Instagram / sigl_hans Susanne und Hans Sigl im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

AEDT / SplashNews.com Susanne und Hans Sigl bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige