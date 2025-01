Neuer Trailer: Charlie Cox kehrt als Rächer Daredevil zurück

Nach sechs langen Jahren des Wartens kehrt Charlie Cox (42) endlich als Matt Murdock alias Daredevil auf die Bildschirme zurück. Disney+ veröffentlichte nun den Trailer zur neuen Serie "Daredevil: Born Again", die am 5. März 2025 in Deutschland starten soll. Der kleine Einblick zeigt den blinden Anwalt Murdock, wie er tagsüber in seiner Kanzlei für Gerechtigkeit eintritt und nachts als maskierter Rächer die Straßen von New York, insbesondere Hell's Kitchen, von Verbrechen säubert. Diesmal sieht er sich vor allem mit seinem alten Gegenspieler Wilson Fisk, gespielt von Vincent D'Onofrio – besser bekannt als Kingpin – konfrontiert, der politische Pläne verfolgt und für Chaos sorgt.

Die Neuauflage von Daredevil ist eng mit der ursprünglichen Netflix-Serie verbunden, die von 2015 bis 2018 lief und nach drei Staffeln überraschend abgesetzt wurde. Ursprünglich als Neustart gedacht, entschied sich das Produktionsteam während der Arbeiten an der Serie für einen stärkeren Bezug zu den früheren Geschehnissen. Mit Showrunner Dario Scardapane und einem prominenten Cast, darunter Jon Bernthal (48) als Punisher, Deborah Ann Woll (39) als Karen Page und Elden Henson (47) als Foggy Nelson, entwickelt sich die Fortsetzung wohl nun zu einer inoffiziellen vierten Staffel der Originalserie. Fans können sich auf neun Episoden voller Drama und intensiver Konfrontationen freuen – ganz im typischen Daredevil-Stil.

Charlie, der seinen Durchbruch 2015 mit der Rolle des Daredevil feierte, beschrieb in vergangenen Interviews immer wieder, wie sehr ihn die Figur geprägt hat. Der britische Schauspieler, der sonst eher für Theaterproduktionen bekannt ist, schaffte mit der Serie den Sprung in die erste Riege der Superheldendarsteller. Privat hält sich Charlie jedoch eher zurück und ist für seine Bodenständigkeit bekannt. Sein Engagement für wohltätige Zwecke, insbesondere für Organisationen wie das Royal National Institute of Blind People, zeigt, wie eng er mit der Verantwortung seiner Rolle verwoben ist. "Daredevil wird immer ein Teil von mir sein", sagte er einmal in einem Gespräch mit Variety. Fans weltweit fiebern nun seinem großen Comeback entgegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bernthal, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Cox, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige