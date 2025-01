Er fliegt als Erster aus der "Make Love, Fake Love"-Villa

Bei Make Love, Fake Love muss ein Kandidat die Villa bereits wieder verlassen. Nachdem die Moderatorin Janin Ullmann (43) den ersten Showdown der Sendung verkündet, macht sich unter den Teilnehmern Aufregung breit. Single-Lady Karina Wagner (28) freut sich allerdings, endlich ein wenig aussortieren zu können und wählt drei Männer aus, bei denen sie noch Fragezeichen hat. Unter diesen Kandidaten ist Dominik, der in der vorherigen Folge beim Spiel am schlechtesten abgeschnitten hat und deshalb automatisch wackelt. Auch bei Antonio ist sich Karina unsicher, da sie nicht davon ausgeht, dass der 23-Jährige und sie noch auf eine romantische Ebene gelangen werden. Bei Emre ist die Single-Lady allerdings überzeugt, dass er bereits eine Partnerin hat. "Mein Gefühl ist, dass er vergeben ist, durch und durch", erklärt Karina und wirft Emre aus der Show.

Der Duisburger verlässt die Villa allerdings nicht allein – mit ihm geht seine Freundin Ronja. Das Paar scheint sich an seinem frühen Abgang nicht sehr zu stören und umarmt sich glücklich. "Ich fand es einerseits schade, dass ich rausmuss, aber ich wusste, wenn ich jetzt rausgewählt werde, habe ich trotzdem mein Highlight", gesteht Emre und bezieht sich dabei auf seine Langzeit-Partnerin. Karina freut sich darüber, mit ihrem Gefühl richtig gelegen und den ersten Vergebenen identifiziert zu haben. "Für die erste Entscheidung habe ich es doch gut gemacht, also ich kann mich nicht beklagen", lobt sich die 28-Jährige.

Karina verriet bereits im Promiflash-Interview, wie sie vorhat, die vergebenen Kandidaten zu entlarven. "Eine konkrete Taktik habe ich nicht", gestand die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin. Sie will sich allerdings allen Männern gegenüber öffnen und so ausmachen, wer ebenfalls in der Lage ist, eine Verbindung mit ihr einzugehen. "Ich versuche, durch Gespräche und Körperkontakt für mich herauszufinden, wer sich auch darauf einlässt und mit ehrlichen Karten spielt", erklärte die Influencerin ihre Strategie.

"Make Love, Fake Love" – seit dem 2. Januar, immer donnerstags auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Emre

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige