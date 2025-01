So will Karina die "Make Love, Fake Love"-Boys entlarven

Karina Wagner (28) sucht als dritte Single-Lady von Make Love, Fake Love den richtigen Mann an ihrer Seite. Dafür muss sie erfolgreich entlarven, wer unter den Kandidaten nur Augen für sie hat und auf wen in der Vergebenen-Villa ein Partner wartet. Gegenüber Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit, wie sie dabei vorgehen will. "Eine konkrete Taktik habe ich nicht", gesteht Karina. Allerdings wolle sie sich den Männern ganz öffnen und so erkennen, wer dazu ebenfalls bereit ist. "Ich versuche, durch Gespräche und Körperkontakt für mich herauszufinden, wer sich auch darauf einlässt und mit ehrlichen Karten spielt", erklärt die ehemalige Bachelor-Kandidatin.

Die 28-Jährige schaut bei einigen Kandidaten genauer hin. Rein vom Aussehen hat sie nämlich bereits Favoriten. "Nur rein optisch sind es Oliver und Cansin", gibt die Influencerin im Promiflash-Interview preis. Mit Letzterem verbrachte die Single-Lady schon ziemlich viel Zeit zu zweit, in der schließlich auch der erste Kuss gefallen war. Mit ihren inneren Werten überzeugen allerdings zwei weitere Teilnehmer Karina am meisten: Jim und Paul. An Jim war sie gleich zu Beginn schon interessiert gewesen und schnappte sich den 26-Jährigen für das erste Date.

Karinas Vorgehen scheint bei den Fans der Sendung gut anzukommen. Allgemein kommentiert ein Großteil der Zuschauer positiv über die Single Lady unter den Instagram-Beiträgen der Show. "Ich war nie ein großer Fan von Karina, aber ich finde sie für das Format passend und sympathisch und ich glaube, es wird gut", schreibt ein Nutzer zuversichtlich. Einige sind sogar der Meinung, dass sie einen besseren Job macht als Antonia Hemmer (24), die Hauptfigur der vorherigen Staffel. "Sie macht das sehr sympathisch und souverän, ohne sich so kindisch, nervig und albern zu verhalten wie ihre Vorgängerin", schwärmt eine Followerin.

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cansin

Anzeige Anzeige

RTL / ITV Studios Germany Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Lady

Anzeige Anzeige