"Love Island"-UK-Star Paul Danan stirbt mit nur 46 Jahren

Traurige Nachrichten von Paul Danan. Der Schauspieler und UK-Love Island-Star ist im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Das bestätigte vor wenigen Stunden sein Manager auf Instagram. "Schweren Herzens teilen wir die tragische Nachricht von Pauls Tod im Alter von nur 46 Jahren mit", hieß es in dem Statement auf Social Media. Pauls Tod kommt nur wenige Monate, nachdem bekannt wurde, dass obsessiver Vape-Konsum Atemversagen bei ihm verursachte und er ins Leben zurückgeholt werden musste. Genaues zu seiner Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.

In seinem Post würdigte Pauls Manager ihn noch mit einigen rührenden Worten. "Bekannt für seine Fernsehpräsenz, sein außergewöhnliches Talent und seine unerschütterliche Freundlichkeit war Paul ein Leuchtfeuer für so viele. Sein vorzeitiges Ableben wird eine unersetzliche Lücke im Leben aller hinterlassen, die ihn kannten", schrieb er und bat zudem um Privatsphäre für Pauls Familie in diesen schweren Zeiten.

Zwischen 1997 und 2002 erlangte Paul durch die Teenager-Soap "Hollyoaks" Bekanntheit. 2005 versuchte er sich dann im britischen Reality-TV und nahm an der ersten Staffel von "ITVs Celebrity Love Island" teil – schon damals sorgte er am Set mit Entzugserscheinungen für Ärger. Bei seinem letzten Auftritt im TV in der Sendung "Celebrity Coach Trip" gestand der Schauspieler, dass er eine Therapie aufgrund seiner Suchtprobleme mache. Vor seinem Tod leitete er eine "Morning After Drama“-Gruppe und veranstaltete zudem Gefängnis-Workshops, die Menschen mit Sucht- und psychischen Problemen helfen sollten.

Getty Images Paul Danan im April 2019

Jeff Spicer/Getty Images Paul Danan bei den National Film Awards 2016 in London

